Erkekler ev işi yapmalı mı?

Ne yazık ki iki yaklaşım da yuvadaki mutluluğa katkı sağlamaz, eşleri birbirlerine karşı cephe almaya sevk eder. Gerektiğinde eşlerin birbirlerine yardımcı olması en başta kendi ilişkilerine fayda sağlar. O evde yetişen çocukların kişilik gelişimine bu dayanışmanın olumlu katkısı ise oldukça fazladır. Annesi yorgun veya hasta olduğunda babasının ona nasıl şefkatle yaklaştığını gören çocuk, hem annesine karşı daha merhametli olur hem de ileride evleneceği eşiyle hayatı her alanda paylaşmayı kavrar. Babası yardıma ihtiyaç duyduğunda elinden gelen desteği veren annesine ise hayranlığı artar; yardımlaşmayı, dayanışmayı, dostluğu ve vefayı “ilk okulu” olan baba evinde öğrenir.

İslam’da kadın ve erkek birbirine eşit oranda bağımlı resmedilir. Kur’ân-ı Kerim’de “Onlar sizin örtünüz, siz de onların örtülerisiniz” buyurulmaktadır. Diğer bir âyette de “Mü’min erkeklerle mü’mine kadınlar birbirlerinin velisidirler” buyurulur. Efendimiz Aleyhissalatuvesselam “Veda Haccı Hutbesi”nde “Ey insanlar! Kadınlarınız üzerinde hakkınız, kadınlarınızın da sizin üzerinde hakları vardır.”



Efendimiz (sav)’in eşlerinden Zeynep binti Cahş Validemiz dericilik ile uğraşırdı ve kazandığını sadaka olarak dağıtırdı.

Efendimiz (sav) gerektiğinde ev işlerinde eşlerine yardım ederdi. Mesela bir gün eve geldiğinde Zeynep Validemizi yorgun argın deri tabaklarken görmüş, elbisesinin söküğünü dikivermişti.

İslam’da önemli olan cinsiyet değil.. “Şüphesiz Allah katında sizin en üstününüz O’ndan (Allah’tan) en çok korkanınızdır” âyeti bu konuya nihai noktayı koymaktadır.

Eve yorgun argın gelen hanım, yemek yapmaya uğraşırken; eşi elinde kumanda ile rahatça oturabiliyorsa eşine haksızlık ediyor demektir. Çalışan hanım suçluluk duygusu ile çocuğuna yaklaşımda da disiplin hataları yapar; bakarsınız onu aşırı ödüllendirir veya aşırı hoşgörülü davranabilir. Neyin yanlış olduğunu kavrayamayan çocukta davranış bozuklukları başlar.

Eşiniz yardım etmek istemiyorsa...

• Keyifli bir anında eşinizle duygularınızı paylaşın. Suçlayıcı olmadan, desteğine ihtiyaç duyduğunuzu; o yanınızda iken kendinizi daha güvende hissettiğinizi belirtin.

• Size yaptığı küçük yardımlar için dahi memnuniyet ve takdir duygularınızı hissettirin.

• Ne kadar yardımsever olduğunu farklı ortamlarda da dile getirin.

• Eşine yardım etmekten hoşlanan, saygı duyulan büyükleri, özellikle de Peygamber Efendimiz’i (sav) örnek alacağı ortamlar oluşturun.

• Hatırı sayılan, güvenilir, hakemlik vasfına sahip aile büyüklerinden destek isteyin.

Evde silik baba ve otoriter anneden oluşan yuva sağlıksızdır. Ailede rol dağılımı ve iş bölümü önemli. Kadının fıtratı ev işlerine, erkeğin fıtratı ise dışarı işlerine daha yatkındır. Roller birbirine geçmemeli. Hiçbir mazeret yokken hanımın yerine erkeğin ev işlerini yapması erkeği sinik, hanımı otoriter kılar. Bu durum çocuklarda cinsel kimlik bunalımına kadar gidebilen anormal davranışlara sebebiyet verebilir.