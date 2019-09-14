Erkekler Dünya Boks Şampiyonası - Milli sporculardan Batuhan Çiftçi, 52 kiloda üçüncü tura çıktı



İSTANBUL (AA) - Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Batuhan Çiftçi, tur atladı. Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen şampiyonanın 6. gününde üç milli sporcu ringe çıktı. Organizasyonda 52 kiloda mücadele eden Batuhan Çiftçi, Ukraynalı rakibi Maksym Fatych'i mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. Tuğrulhan Erdemir, 63 kiloda Tacikistan'dan Bakhodur Usmonov'a, Serhat Güler ise 75 kiloda Slovak Andrej Csemez'e mağlup olarak şampiyonaya veda etti. Şampiyonada yarın 81 kiloda Bayram Malkan ve 91 kiloda Berat Acar ikinci tur maçları için ringe çıkacak.



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