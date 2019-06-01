“Erkek Hakları” İstiyorlar! En baba dernek!..

Hasan Üstün yeniakit.com.tr

Kısa sürede sosyal medya üzerinden kendisini duyurmayı ve bir de dergi çıkartmayı başaran Baba-Der’in Genel Başkanı Arif Kızılkan, “Erkek ve kadın ayrılmaz ikilidir. Kadın erkeksiz, erkek kadınsız yapamaz” dedi ve ekledi:

“Ailemizi parçalamayı hedefleyen zihniyete geçit vermeyeceğiz.”

Kadın Hakları adı altında yürütülen ve uzun süre sinci bir şekilde seyreden organizasyonların aile ve toplumu bölmek için yaptıklarına dikkat çeken Kızılkan, “1980 sonrası ‘kadın hakları’ talepler ile oluşmaya başlayan kadın hareketleri, ‘kadın hakkı yoktur, Hakkı erkek ismidir’ yollu alaycı yaklaşımlarla gizlenmiş, tehlike göz ardı edilmiştir. Bu süreçte ilk kaybedilen mevzi 1888 yılına kadar 1 yıl ile sınırlı olan nafakanın SÜRESİZ oluşudur.” dedi.

Yeryüzünde Erkeklere İhtiyaç Yok!

Feminist hareketlerin, “yeryüzünde erkekler ihtiyaç yok, kadınlar birbirine yeter” noktasına kadar varan bir noktada propaganda yaptıklarına dikkat çeken Kızılkan, erkek ve kadının ayrılmazlığına vurgu yapan, aileye sahip çıkan, milyonlarca mağdur baba/erkeğin, mağdur eşlerin, kıymetli hanımefendilerin mücadelesini veren bir yapı olduklarının altını çizdi. Aileyi Yıkmak İsteyenlere Karşı Sivil Toplum Mücadelesi Kızılkan’ın, Baba-Der’in dergisinde , “Bu alanda faaliyet gösterdiklerine” işaret ettiği sivil toplum örgütlerinin listesi hayli uzun.

Bunlardan bir kaçı:



-Aile Akademisi.

-Aile Hakları,

-Aile Meclisi,

-Babalar ve Çocuklar Derneği,

-Babasız Bırakılan Çocuklar Derneği,

-Boşanmış Ebeveynler ve Çocukları Derneği,

-Boşanmış İnsanlar Platformu,

-Boşanmanın Fer’i Sonuçları ve Çocuk Hakları Derneği,

-Boşanmış Mağdur Babalar Derneği,

-Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği,

-Çocuk Hakları Grubu,

-Dağılmış Aileler ve Çocukları Derneği,

-Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği,

-Süresiz Nafaka Platformu.