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Erkek çocuğa taciz şüphelisine linç girişimi!

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde 11 yaşındaki bir erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 16:26
Erkek çocuğa taciz şüphelisine linç girişimi!

Diyarbakır'da 11 yaşındaki erkek çocuğunu taciz amacıyla apartmana götürmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli, çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. İddiaya göre, Ekinciler Caddesi'nde yolda yürüyen çocuk, kendisini takip eden kişi tarafından apartmana götürülmek istendi. Olayı fark eden çevredekiler müdahale ederek, şüpheliyi yakaladı. Çocuğunun yakınlarının da gelmesiyle öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etmek istedi.

İhbar üzerine caddeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi kalabalığın arasından güçlükle çıkarıp, gözaltına alarak zırhlı araca bindirdi. Polis ardından anons yaparak öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade için emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 16:26
  1. Diyarbakır
  2. Yenişehir ilçesi
  3. Taciz iddiası
  4. linç girişimi

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