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Erkanlı Holding, 13’üncü Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi’ne Univa ile katılacak

Erkanlı Holding’in hayata geçirdiği Univa Öğrenci Evleri, 23-24 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan 13’üncü Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi’nde sergilenecek.

21 Mart 2019 Perşembe 12:08
Erkanlı Holding, 13’üncü Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi’ne Univa ile katılacak

Erkanlı Holding’in hayata geçirdiği Univa Öğrenci Evleri, 23-24 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan 13’üncü Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi’nde sergilenecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, Univa projelerinin ilk günden bu yana yabancı yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştığının altını çizerek, "Vatandaşlık kanunundaki gerekli yatırım miktarlarının düşürülmesinden bu yana Türkiye, 100 milyon dolarlık yatırım ve 250’nin üzerinde vatandaşlık başvurusu aldı. Bunun yüzde 20’sini de projelerimizi tercih eden yabancı yatırımcılar oluşturdu. Söz konusu düzenlemenin yabancı yatırımcının fuara olan ilgisini artıracağı kanaatindeyim. Bu katılımın, Kocaeli ve Düzce projelerine büyük oranda yansıyacağını düşünüyoruz" dedi.



Erkanlı Holding’in hayata geçirdiği ’Univa Öğrenci Evi Kampüsleri’, 23-24 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 13’üncü Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi’nde yabancı yatırımcılarla buluşacak. Univa,sektörün tüm paydaşlarını buluşturan etkinlikte, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara, dünyanın yakından takip ettiği alternatif gayrimenkul yatırım modeli hakkında bilgiler verecek. Univa fuar kapsamında; Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nün karşısında yer alan, 95 milyon TL’lik yatırım ile hayata geçirilen Kocaeli Projesi ve Düzce Üniversitesi Kampüsü’nün yanında bulunan, 120 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Düzce Projesini tanıtacak.



Konu hakkında açıklama yapan Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, Univa projelerinin ilk günden bu yana yabancı yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirterek, "Sakarya’nın en büyük projesi unvanına sahip Univa Öğrenci Evi Kampüsü’ndeki 808 dairenin tamamına yakınının satışı gerçekleşti, son birkaç fırsat daire de alıcısını bekliyor. Söz konusu satışlarda yabancı oranı ise yüzde 67 olarak gerçekleşti. Hatta projemiz o dönemde Ortadoğulu yatırımcıların gayrimenkul sektöründe yaptığı en büyük yatırım oldu. Bu ilgi, Kocaeli ve Düzce projelerimizde de devam ediyor" diye konuştu.



"Önemli anlaşmalara imza atmayı hedefliyoruz"


Yabancı yatırımcıların gayrimenkul sektöründe en çok tercih ettiği yatırım türünün Univa Öğrenci Evleri olduğuna dikkat çeken Rıza Erkanlı, Türkiye’de öğrenci evleri konusunda ciddi bir ihtiyaç ve potansiyel olduğunun altını çizdi. Söz konusu potansiyeli gören yabancı yatırımcıların da ilk tercihinin bu tarz yatırımlar olduğunu vurgulayan Erkanlı, 2018 yılında vatandaşlık kanunundaki ’gerekli yatırım miktarlarının’ düşürülmesinden bu yana Türkiye’nin 100 milyon dolarlık yatırım ve 250’nin üzerinde vatandaşlık başvurusu aldığını anımsattı.



Söz konusu başvuru oranının yüzde 20’sini de projelerini tercih eden yabancıların oluşturduğunu kaydeden Rıza Erkanlı, "Projelerimiz yabancı yatımcıların yakın markajında. Vatandaşlıkla ilgili düzenlemenin ardından bu ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda geçen yıl 7 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan 13’üncü Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi’nin Türkiye için son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlık şartlarında yapılan düzenlemenin fuardaki katılımcı sayısını önemli ölçüde etkileyeceği kanaatindeyiz. Yabancı yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği projelerimizle fuarda önemli anlaşmalara imza atmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:08
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