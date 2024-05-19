Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı!
Evet-Hayır yarışmasıyla hafızalara kazınan sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı.
Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden Yolaç, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Yolaç, Zekeriyaköy Aile Kabristanlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
Erkan Yolaç'ın taziyelerini kızı Göksu Yolaç ve oğlu Mehmet Yolaç kabul etti.
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Erkan Yolaç’ın Türkiye’nin sevdiği bir büyüğü olduğunu söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül, “Türkiye’nin sevdiği herkesin ailesinden bir parça olarak gördüğü bir büyümüzdü. Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah” dedi.