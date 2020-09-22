Erkan Trükten ‘Asıl tehlike Yunanistan değil onlar’ diyerek açıkladı: Tanklarla Türkiye'nin yanı başındalar...

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, ABD’nin Yunanistan üzerinden Türkiye’ye karşı sinsi planlar yaptığını söyledi.

Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Erkan Trükten, Yunanistan’ın bölgede tek başına karar verecek yetiye sahip olmadığını belirterek, “Doğu Akdeniz’deki problemi sadece o bölgeden ibaret sanmayalım. Bölgedeki rezervin bize bırakılmaması yönünde birlik kuruluyor. Yunanistan’ın yanında Fransa var ama arka tarafta ABD var. ABD bölgede yani Batı Trakya’da çalışmalar yapıyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, geçtiğimiz günlerde ‘Bizim askeri gücümüz Türkiye ile boy örtüşecek kıvama geldi’ dedi. Bu açıklamayı niye yapıyor? ABD’nin gücünü alarak Türkiye’ye karşı bir operasyon yapma derdinde. Yunanistan piyon olarak kullanılıyor. Hep böyledir zaten. ABD’nin Trakya üzerinde inanılmaz bir kara gücü var. Bölgede sadece 700 zırhlı araç var. Bunların tamamına yakını tanktır. Bu sadece Yunanistan’da değil. Bulgaristan’da da var" dedi.