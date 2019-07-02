Erkan Tan bir süreliğine veda ediyor!

Seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu'na 'oğlum' diye seslenmesi ile dikkat çeken A Haber'in sunucusu Erkan Tan, 2 aylık izne ayrıldığını duyurdu.
Tan bugünkü ‘köşe’sinde ‘Ölümüne Erdoğan’ ara başlığıyla verdiği bilgide şu ifadeleri kullandı:
“Bugün itibari ile senelik izin kullanacağım için; Eylül ayı başına kadar, A Haber televizyonu ve A Haber radyo ortak yayınındaki, Sabah Ajansı programı ile karşınızda olmayacağım. O vakte kadar, Takvim gazetesindeki bu köşede buluşmayı sürdüreceğiz inşallah… ALLAH’ın izni ile, durmak yok yola devam…"
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