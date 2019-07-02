0553 313 94 23

Erkan Tan A haber'den ayrıldı mı? Erhan Tan kimdir?

A Haber’de Sabah Ajansı'nda "Ver Mehteri Ver" diyerek fenomen olan Erkan Tan, bugünkü yazısında 2 aylık 'izne' çıktığını yazdı. Erkan Tan'ın gerçekten 2 aylık izne mi çıktığı yoksa A Haber'den ayrıldı mı? merek konusu.

02 Temmuz 2019 Salı 09:03
Erkan Tan A haber'den ayrıldı mı? Erhan Tan kimdir?

A Haber’de Sabah Ajansı'nda "Ver Mehteri Ver" diyerek fenomen olan Erkan Tan, bugünkü yazısında 2 aylık 'izne' çıktığını yazdı. Erkan Tan'ın gerçekten 2 aylık izne mi çıktığı yoksa A Haber'den ayrıldı mı? merek konusu. Peki Erhan Tan kimdir?

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri boyunca CHP, İP, HDP'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'na 'oğlum' diye seslenmesi ile dikkat çeken A Haber'in sunucusu Erkan Tan, 2 aylık izne ayrıldığını duyurdu. Erhan Tan bugünkü ‘köşe’sinde ‘Ölümüne Erdoğan’ ara başlığıyla verdiği bilgide şu ifadeleri kullandı: “Bugün itibari ile senelik izin kullanacağım için; Eylül ayı başına kadar, A Haber televizyonu ve A Haber radyo ortak yayınındaki, Sabah Ajansı programı ile karşınızda olmayacağım. O vakte kadar, Takvim gazetesindeki bu köşede buluşmayı sürdüreceğiz inşallah… ALLAH’ın izni ile, durmak yok yola devam…"

Erhan Tan kimdir?

Erkan Tan, 6 Ağustos 1967 tarihinde Ankara‘da dünyaya geldi. Şırnak kökenli olan babası Hikmet Tan, Şebinkarahisar kaymakam vekilliği, Türkoğlu, Tekman, Foça, Erbaa, Çerkezköy, Altındağ, Osmangazi ve Tirebolu ilçelerinde kaymakamlık, Giresun vali yardımcılığı, Van ve Adıyaman illerinde de valilik yaptığından çocukluğu ve gençliği buralarda geçti.

Tan, ilkokulu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde başladı, Erzurum'un Tekman ilçesinde devam etti, İzmir'in Foça ilçesinde bitirdi. Ortaokula da İzmir Foça Midilli Ortaokulu'nda başladı ve Tokat Erbaa Ortaokulu'nda bitirdi. 1980 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ne başladı ve 1984'te mezun oldu. Aynı sene İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne başladı ve 1988'de mezun oldu. Sonraki sene TRT'nin spikerlik yarışmasını kazanarak Eylül 1989'da TRT Ankara televizyonunda çalışmaya başladı. 1999 yılına kadar TRT kanallarında değişik programlar sunmaya devam eden Tan, uzun süre Mehpare Çelik ile birlikte hafta içi yayınlanan Gün Başlıyor programını sundu.

22 Şubat 1999'da, “Erkan Tan ile Başkent'ten” programını sunmaya başladı. Sonraları, haftada bir yayınlanan “Konuşabilir miyiz?” adlı talk show programını sundu. Erkan Tan, 2015 yılından bu yana A Haber kanalında “Sabah Ajansı” programını sunmaktadır. İlk evliliğini 1990 yılında Ayben Tan ile yaptı, 2000 yılında boşandı. Tan'ın bu evliliğinden Ege isminde bir oğlu vardır. “2007 Yılı Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı” ödülünü alan Tan, ödülünü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:03
  1. Şırnak
  2. Van
  3. Tokat
  4. Kahramanmaraş
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Giresun
  8. Erzurum
  9. Ankara
  10. Adıyaman
  11. a haber erhan tan
  12. erhan tan a haberden kovuldu mu
  13. erhan tan a haber ver mehteri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaycuma’dan "Cumhuriyet Tır’ı" geçti
    1. Çaycuma’dan "Cumhuriyet Tır’ı" geçti
    2. Ayasofya’nın bilinmeyen mağarası
    3. Borsa güne yükselişle başladı
    4. Astana Finans Günleri
    5. Wee Baby kazanan talihlisine arabasını..
    6. Dondurmalı profiterol tarifi | Yaz..
    7. İstanbul merkezli FETÖ..
    8. GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem..
    9. İsrail güçleri 22 Filistinliyi..
    10. INEVA, Dünya Enerji Ödülü’nde..
    11. Başkan Yılmaz, Kadın Erkek Eşitliği..
    12. TİKA’dan Gürcü kamu görevlilerine..
    13. Hindistan'da çöken duvarlar 16 can aldı
    14. İl Genel Meclisi’nin temmuz ayındaki..
    15. Mahsur kalan inek ve kedi, itfaiye..
    16. İran OPEC'in petrol üretimini kısma..
    17. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve..
    18. Adana'da sahte içki imalathanesine..
    19. Tuşba Belediyesi personeline ‘kanser’..
    20. Amansız hastalıktan 'literatürlük..
    21. Mumbai’de yağış nedeniyle duvar çöktü:..
    22. Eğitim-Bir-Sen yükseköğretimi masaya..
    23. 'Akıllı ambulans'lar Bolu'da hizmette!
    24. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    25. Keçiörengücü, Serkan Özbalta ile devam..
    26. Narayan Hosmane: Borla tedavi kanseri..
    27. GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK..
    28. Yunuslar Akçakoca’da da çocukların..
    29. Fındık işçileri için bir araya geldiler
    30. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor