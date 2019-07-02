Erkan Tan A haber'den ayrıldı mı? Erhan Tan kimdir?

A Haber’de Sabah Ajansı'nda "Ver Mehteri Ver" diyerek fenomen olan Erkan Tan, bugünkü yazısında 2 aylık 'izne' çıktığını yazdı. Erkan Tan'ın gerçekten 2 aylık izne mi çıktığı yoksa A Haber'den ayrıldı mı? merek konusu. Peki Erhan Tan kimdir?

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri boyunca CHP, İP, HDP'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'na 'oğlum' diye seslenmesi ile dikkat çeken A Haber'in sunucusu Erkan Tan, 2 aylık izne ayrıldığını duyurdu. Erhan Tan bugünkü ‘köşe’sinde ‘Ölümüne Erdoğan’ ara başlığıyla verdiği bilgide şu ifadeleri kullandı: “Bugün itibari ile senelik izin kullanacağım için; Eylül ayı başına kadar, A Haber televizyonu ve A Haber radyo ortak yayınındaki, Sabah Ajansı programı ile karşınızda olmayacağım. O vakte kadar, Takvim gazetesindeki bu köşede buluşmayı sürdüreceğiz inşallah… ALLAH’ın izni ile, durmak yok yola devam…"

Erhan Tan kimdir?

Erkan Tan, 6 Ağustos 1967 tarihinde Ankara‘da dünyaya geldi. Şırnak kökenli olan babası Hikmet Tan, Şebinkarahisar kaymakam vekilliği, Türkoğlu, Tekman, Foça, Erbaa, Çerkezköy, Altındağ, Osmangazi ve Tirebolu ilçelerinde kaymakamlık, Giresun vali yardımcılığı, Van ve Adıyaman illerinde de valilik yaptığından çocukluğu ve gençliği buralarda geçti.

Tan, ilkokulu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde başladı, Erzurum'un Tekman ilçesinde devam etti, İzmir'in Foça ilçesinde bitirdi. Ortaokula da İzmir Foça Midilli Ortaokulu'nda başladı ve Tokat Erbaa Ortaokulu'nda bitirdi. 1980 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ne başladı ve 1984'te mezun oldu. Aynı sene İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne başladı ve 1988'de mezun oldu. Sonraki sene TRT'nin spikerlik yarışmasını kazanarak Eylül 1989'da TRT Ankara televizyonunda çalışmaya başladı. 1999 yılına kadar TRT kanallarında değişik programlar sunmaya devam eden Tan, uzun süre Mehpare Çelik ile birlikte hafta içi yayınlanan Gün Başlıyor programını sundu.

22 Şubat 1999'da, “Erkan Tan ile Başkent'ten” programını sunmaya başladı. Sonraları, haftada bir yayınlanan “Konuşabilir miyiz?” adlı talk show programını sundu. Erkan Tan, 2015 yılından bu yana A Haber kanalında “Sabah Ajansı” programını sunmaktadır. İlk evliliğini 1990 yılında Ayben Tan ile yaptı, 2000 yılında boşandı. Tan'ın bu evliliğinden Ege isminde bir oğlu vardır. “2007 Yılı Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı” ödülünü alan Tan, ödülünü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden aldı.