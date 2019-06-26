Erkan Sözeri’nin ayrılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Giresunspor yönetimi tarafından,Teknik Direktör Erkan Sözeri’nin takımdan ayrılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Giresunspor yönetimi tarafından,Teknik Direktör Erkan Sözeri’nin takımdan ayrılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri ile yollarımızın ayrılacağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut durumda hocamız ile yollarımız devam edecek, yeni sezonda hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.