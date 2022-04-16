Erkan Mumcu’dan Turgut Özal için ‘Tonton’ mesajı

YENİ AKİT ANKARA

Siyaset hayatına Anavatan Partisi'nde başlayan, daha sonra Ak Parti'de Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptıktan sonra tekrar ANAP'a dönüp Genel Başkanlık görevi yapan, Demokrat Parti'yle birleştikten bir süre sonra siyaseti bırakan Erkan Mumcu "tontonlu" bir mesajla Turgut Özal'ı ölüm yıldönümünde yâd etti.

Özal 17 Nisan 1993'te şaibeli şekilde vefat etmiş ve tartışmalar günümüze dek sürmüştür.

"Görevi başındayken vefat etmişti"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8.Cumhurbaşkanı olan merhum Turgut Özal 1983-1989 yılları arasında 5 yıl 10 ay boyunca Başbakanlık ve aynı zamanda Anavatan Partisi genel başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı görevi sürerken 17 Nisan 1993'te şaibeli bir şekilde vefat etmişti.

"Ona tonton diyenler onu en iyi anladı"

Ölüm yıldönümü vesilesiyle merhum cumhurbaşkanımız Özal’ı rahmet dileklerimle yad ediyorum diyen Mumcu; "Milletimizin tarihinde pek çok hizmeti ile hatırlanacaktır elbette.

O’na “tonton” diyenler o’nu en iyi anlamış olanlardı.

Sevenler de, özleyenler de onlardır." mesajını paylaştı.

Erkan Mumcu kimdir?

1 Mayıs 1963'te Isparta'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında Anavatan Partisi'nde siyasete atılarak 20.dönem Isparta Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Haziran 1999'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti 57. Hükûmeti kabinesinde Turizm Bakanı olarak yer aldı.

Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Isparta milletvekili olarak yeniden parlamentoya girdi. Millî Eğitim Bakanlığı'nın ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. 15 Şubat 2005 tarihinde bakanlık görevinden ve partiden istifa etti.

Anavatan Partisi'ne döndü. 2 Nisan 2005'te Genel Başkanlığa seçildi.

5 Mayıs 2007'de Anavatan Partisi'nin Doğru Yol Partisi ile birleşmesiyle oluşan Demokrat Parti'nin Mehmet Ağar ile birlikte eşbaşkanı oldu. Daha sonra anlaşmazlıklar nedeniyle birleşim sonlandırıldı.

25-26 Ekim 2008 tarihinde yapılan Anavatan Partisi 6. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde aday olmayarak genel başkanlıktan ayrıldı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.