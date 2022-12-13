Erkan Baş vaatleri dillerde! Yav hadi bi git işine

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın uçuk iktidar vaatleri gündem oldu. Ekşisözlük'ün Youtube sitesine konuşan Erkan Baş, "iktidara geldikleri anda ilk yapacaklarını" sıraladı. Baş'ın vaatleri bir dönem mazot kampanyası ile hatırlanan Cem Uzan'ı fersah fersah aştı.

Türkiye'de her şey bedava olacak

Türkiye İşçi Partisi iktidara geldiğinde ne elektrik ne doğalgaz ne internet faturası olacak. Kimse kira vermeyecek, herkes oturduğu evin sahibi olacak.

"İlk gün bunları yaparız sonra güzel günler başlar" diyen Erkan Baş, "sosyalist Türkiye'de ilk yapacaklarını" şöyle sıraladı:

-Herkes artık oturduğu evin sahibidir diyeceğiz.

-Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi zorunlu ihtiyaçların faturalandırılmalarının kapandığını ilan edeceğiz.

-Türkiye'nin tam anlamıyla özgür bağımsız bir ülke olduğunu ilan edeceğiz. Uluslararası ilişkiler bu anlamda yeniden şekillendirilecek.

-Halka ait olan ama kapitalist Türkiye'de peşkeş çekilen tüm kamu varlıklarını yeniden halk için kullanacağız.

-Eğitim tüm aşamalarında tüm vatandaşlarımız için eşit ve parasız olacak.

-Eşit ve parasız sağlık hizmeti alacak.