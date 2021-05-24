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Biyografi Erkam Yıldırım kimdir? Erkam Yıldırım’ın işi ne? Erkam Yıldırım ne iş yapıyor?
Biyografi

Erkam Yıldırım kimdir? Erkam Yıldırım’ın işi ne? Erkam Yıldırım ne iş yapıyor?

Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ne iş yapıyor? Erkam Yıldırım’ın mesleği ne? Erkan Yıldırım kimdir? sorusu bugün sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında. Organize suç örgütü lideri Sedat Pekir, Erkan Yıldırım hakkında bir takım iddialarda bulunmasından sonra Erkam Yıldırım’ın ne iş yaptığı sorgulanıyor. Peki Binali Yıldırım oğlu Erkam Yıldırım için ne dedi?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 10:22:00 - 2021-05-24 10:23:38
Erkam Yıldırım kimdir? Erkam Yıldırım’ın işi ne? Erkam Yıldırım ne iş yapıyor?

Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım, 38 yaşındadır. Erkam Yıldırım, kız kardeşi Bahar Büşra Yıldırım ile birlikte 2002 yılının başında Derin Denizlcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi kurdu. Daha önce acente ileri yapan Yıldırım, ilk gemisini 2003 yılında aldı. 37 yaşındaki Erken Yıldırım, 800 yolcu ve 250 araç kapasiteli feribotla İzmir Çeşme İtalya hattında seferler yapmaya başladı. Binali Yıldırım’ın Erkam Yıldırım, Bülent Yıldırım ve Büşra Yıldırım isminde çocukları var.

Binali Yıldırım oğlu Erkam Yıldırım için ne dedi?

Basın mensuplarına açıklama yapan Binali Yıldırım, “Bugünkü yayınladığı videoda bizi de oğlum Erkan Yıldırım’ı da zikretti. Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz” dedi. Erkan Yıldırım’ın Venezuela’ya gidip uyuşturucu trafiği organizasyonunda yer aldığına ilişkin iddiaya cevap veren Binali Yıldırım, oğlunun Venezuela’da ihtiyaç sahiplerine sağlık ekipmanı yardımında bulunmak için gittiğini söyledi.

Binali Yıldırım, bu konuda şöyle konuştu: “Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakaret, en büyük yanlışlıktır. Tümüyle reddediyoruz. Bu olsa olsa ‘çamur at, izi kalsın’ türünden bir suçlamadır. Unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı bundan ibarettir. Oğlu Erkan Yıldırım’ın Venezuela’ya resmi ziyaretle gitmediğini de belirten Binali Yıldırım, “O esnada Venezuela’da seçim olduğu için Türkiye dostluk grubu da oradaydı. O münasebetle onlarla da birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Bu gerçek dışıdır. Yanlıştır. Kendi imkanlarıyla, kendi biletini alarak masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir” dedi.

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