Erk Acarer'in 'Belgeli Yorum' programında 'belgesiz' iftira! 'Cemaat kafamı kesmekle tehdit etti'
Enes Kara'nın ölüm haberini "Cemaat baskısına dayanamadı intihar etti" başlığı ile servis eden Elazığ'ın yerel gazetesi Gün Işığı'nın Yazı İşleri Müdürü Faik Akgün, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in çantacılığını yapan Erk Acarer'e konuştu. Akgün, Bediuzzaman Hazretleri'nin talebelerine, "Kafamı kesmekle tehdit ediyorlar." iftirasını attı.
Yeniakit.com.tr
20 yaşındaki üniversite öğrencisi Enes Kara'nın ölümü üzerinden yürütülen kara propoganda sürüyor.
Kara'nın ölmeden önceki son videosunu, "Cemaat baskısına dayanamadı intihar etti" başlığı ile servis eden Faik Akgün, Sedat Peker'in çantacısı Erk Acarer'e konuştu.
Gazeteci olduğunu iddia edip, ortaya hiçbir belge koyamayan Akgün, Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebelerine, "Beni kafamı kesmekle tehdit ediyorlar." iftirasını attı.
Faik Akgün'ün iftirası karşısında yargının harekete geçmesi bekleniyor.