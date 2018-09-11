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Erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır?

Sevilen çorbalardan erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır?

11 Eylül 2018 Salı 17:19
Erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 su bardağı erişte

1 su bardağı süzme yoğurt

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı un

1 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

YAPILIŞI :

Öncelikle derince bir tencereye erişteyi alın, üstüne 3 su bardağı suyu ilave edin ve yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika kaynatın.

Ayrı bir kabın içerisinde; yoğurdu, yumurtayı, unu ve rendelenmiş sarımsakları güzelce karıştırın.

Kaynamakta olan eriştenin suyundan azar azar ilave ederek ve sürekli çırparak, yoğurtlu karışımı bir miktar açın.

Kaynamakta olan erişteler yumuşadığında, hazırlamış olduğunuz yoğurtlu karışımı tencereye azar azar ve sürekli karıştırarak ekleyin.

Tüm malzemeleri kaynayana dek sürekli karıştırın ve kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin.

Ardından tencerenin altını kapatın ve tuzunu ekleyin.

Üzeri için; tereyağını ve zeytinyağını bir sos tavasına alın, kızdırdıktan sonra kuru naneyi ilave edin ve tavanın altını kapatın.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 17:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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