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Kadın - Aile Erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi | Erişteli yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi | Erişteli yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır?

Erişte ve yeşil mercimeğin buluşmasından ortaya çıkan lezzetin tadına doyum olmuyor. Erişteli yeşil mercimek çorbasının tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Erişteli yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır? Erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 21:45:00 -
Erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi | Erişteli yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır?

Erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 su bardağı yeşil mercimek, 1/2 su bardağı erişte, 1 yemek kaşığı tereyağı, 4 su bardağı su, 1 su bardağı et suyu veya tavuk suyu, 1/2 tane soğan, 1 çay kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı domates salçası

Erişteli yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle yeşil mercimekleri güzelce yıkamanız gerekir. Ardından 10-15 dakika kadar hafifçe yumuşamaya başlayana kadar haşlamalısınız. Haşladığınız suyu süzmeyi ihmal etmeyin.

Soğanı küp küp doğrarken tereyağını erimeye bırakın ve soğanları tereyağında çevirmelisiniz.

Domates salçasını soğanlarla beraber 2-3 dakika kadar kavurmanız gerekir.

Daha sonra haşlanan yeşil mercimekleri domates ve soğanlarla beraber kavurmaya başlayın.

Tavuk suyunu ve suyu yavaş yavaş ekleyin. Tuz ve diğer baharatları da koyup ve kaynamaya bırakın.

Erişteleri ekleyin ve iyice yumuşayana kadar kaynatmaya devam etmelisiniz.

Erişteler yumuşadığında çorbanız hazır olacak. Artık servise başlayabilirsiniz. Afiyet olsun…

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