Erison kimdir? Erison Souza nereli kaç yaşında? Erison futbol kariyeri:

Erison Danilo de Souza (13 Nisan 1999 doğumlu), kısaca Erison olarak bilinir, Botafogo takımında forvet pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur. Erison, Cosmópolis , São Paulo'da doğdu ve amatör turnuvalarda oynadıktan sonra 18 yaşında XV de Piracicaba'nın gençlik kadrosuna katıldı. Takımla ilk maçına 26 Ocak 2019'da Nacional-SP karşısında 0-0 Campeonato Paulista Série A2 iç saha beraberliğinde geç kaldı ve oyuna girdi.

30 Ekim 2020'de, XV için normal bir başlangıç ​​yaptıktan sonra, Erison sezon sonuna kadar Seri B tarafı Figueirense'ye ödünç verildi. Küme düştükten sonra Şubat 2021'de ana kulübüne döndü. 18 Ağustos 2021'de Erison, Brasil de Pelotas'a ikinci ligde de Aralık ayına kadar kiralık olarak katıldı. Taraf için sadece 19 maç oynamasına rağmen, sekiz golle kulübün en skorer ismi olarak kampanyayı bitirdi, ancak takımın küme düşmesini engelleyemedi. 21 Ocak 2022'de Erison, iki yıllık bir sözleşmeyle Botafogo'ya transfer oldu.