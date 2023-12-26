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Gündem Erişim yasağı getirilen Ekşi Sözlük'ün tilkiliği ortaya çıktı!
Gündem

Erişim yasağı getirilen Ekşi Sözlük'ün tilkiliği ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 12:38:00 -
Erişim yasağı getirilen Ekşi Sözlük'ün tilkiliği ortaya çıktı!

Şehit babasına edilen küfür ve hakaretlerle gündeme gelen, ardından erişim yasağı getirilen Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesi, alan adı değişikliğiyle propaganda paylaşımlarına devam ediyor.

Sulh Ceza hakimlikleri tarafından birçok kez hakkında erişim engeli kararı verilen Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesi, alan adı değişikliğiyle propaganda paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu 12 askerimiz şehit olmasının ardından skandal paylaşımların yapılmasıyla yeniden erişim engeli kararı verilen platform, mahkeme kararlarını hiçe sayarak farklı isimler ve alan adı alarak paylaşım yapıyor. Ekşi sözlük bu tavrıyla yargıyla adeta dalga geçiyor. 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesi Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin ardından yapılan ahlak dışı paylaşımların ardından '5651 sayılı İnternet Ortamımda Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu'na' muhalefet gerekçesiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca 21 Şubat 2023'de erişime engellenmişti. Yapılan itiraz sonrasında eksisozluk.comun engeli, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Mart 2023 kararıyla kaldırdı. Site adını 'eksisozluk2023.com' olarak değiştirerek tekrar yayınına devam etmeye başladı.

13 Mayıs 2023'de Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle siteye erişim engeli getirdi. Site 'eksisozluk42.com' olarak yeniden yayın yapmaya devam ederken gelen erişim engeli kararıyla 'eksisozluk1999.com' olarak yayınlarına devam etti.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu 12 askerimiz şehit oldu. Türk milletini yasa boğan bu gelişmenin ardından daha önce pek çok skandalla gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli forum sitesinde adeta sevinçle karşılandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Ekşi Sözlük'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldı. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 14 Aralık'ta 'eksisozluk1923.com' adını alan siteye milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli kararı verildi.

'Ekşi Sözlük' isimli platform mahkeme kararlarını görmezden gelerek alan adı değişikliğiyle aktif olmaya devam ediyor. Propaganda paylaşımlarının da yapıldığı siteye defalarca erişim engeli verilmesine rağmen sitede ahlak dışı ve milli manevi duyguları aşağılayıcı paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.

Kaynak: Sabah
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Yorumlar

Mustafa

Akit tilkilikten hazır bahsetmişken ocak ayı zammında sgk emeklileri ayrıma uğrarsa bu iktidara yerel seçimde pahalıya patlar bu genel seçime benzemez herkesin dillendirdiği gibi her kesime 5000 TL seyyanen zam ve yüzde 50 zam istiyoruz bunun aksi durumda hiçbir akparti li kapımıza gelmesin vesselam yeter artık

Devletimizin CASUS-AJAN PROVOKATOR-OZEL HARPCI DUSMAN AVCI BIRI

Avci ve mucadele imha birimi yok mu
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