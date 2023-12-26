Erişim yasağı getirilen Ekşi Sözlük'ün tilkiliği ortaya çıktı!

Sulh Ceza hakimlikleri tarafından birçok kez hakkında erişim engeli kararı verilen Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesi, alan adı değişikliğiyle propaganda paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu 12 askerimiz şehit olmasının ardından skandal paylaşımların yapılmasıyla yeniden erişim engeli kararı verilen platform, mahkeme kararlarını hiçe sayarak farklı isimler ve alan adı alarak paylaşım yapıyor. Ekşi sözlük bu tavrıyla yargıyla adeta dalga geçiyor. 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesi Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin ardından yapılan ahlak dışı paylaşımların ardından '5651 sayılı İnternet Ortamımda Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu'na' muhalefet gerekçesiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca 21 Şubat 2023'de erişime engellenmişti. Yapılan itiraz sonrasında eksisozluk.comun engeli, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Mart 2023 kararıyla kaldırdı. Site adını 'eksisozluk2023.com' olarak değiştirerek tekrar yayınına devam etmeye başladı.

13 Mayıs 2023'de Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle siteye erişim engeli getirdi. Site 'eksisozluk42.com' olarak yeniden yayın yapmaya devam ederken gelen erişim engeli kararıyla 'eksisozluk1999.com' olarak yayınlarına devam etti.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu 12 askerimiz şehit oldu. Türk milletini yasa boğan bu gelişmenin ardından daha önce pek çok skandalla gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli forum sitesinde adeta sevinçle karşılandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Ekşi Sözlük'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldı. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 14 Aralık'ta 'eksisozluk1923.com' adını alan siteye milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli kararı verildi.

'Ekşi Sözlük' isimli platform mahkeme kararlarını görmezden gelerek alan adı değişikliğiyle aktif olmaya devam ediyor. Propaganda paylaşımlarının da yapıldığı siteye defalarca erişim engeli verilmesine rağmen sitede ahlak dışı ve milli manevi duyguları aşağılayıcı paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.

Kaynak: Sabah

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