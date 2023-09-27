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Gündem Eris varyantı yayılırken hastanelerde maske zorunluluğu!
Gündem

Eris varyantı yayılırken hastanelerde maske zorunluluğu!

Yeniakit Publisher
2023-09-27 21:30:00 -
Eris varyantı yayılırken hastanelerde maske zorunluluğu!

Eris varyantının Türkiye'de görülmesinden sonra alınan önlemlerin ilki hastanelerde maske zorunluluğu oldu.

Varyantın artışından sonra açıklamada bulunan Fahrettin Koca, "Küresel covid aşısı baskısına boyun eğmeyeceğiz." demişti.

Bakan Koca kalabalık ortamlarda maske takma önerisinde bulunurken, hastanelerde maske zorunluluğu başladı.

Hastaneler için alınan tedbire göre, maske takmayan hastaların muayenesi sağlanmıyor.

Öte yandan maske zorunluluğundan, açıklama gelmemiş olmasından dolayı haberi olmayan hastalar, hastane içindeki kantinlerden maske satın almaya yönlendiriliyor.

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