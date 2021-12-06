Erinç Sağkan'ın 'özgürlük' ikiyüzlülüğü! 28 Şubat'ta başörtülü avukatlara bir tane destek verdin mi?

Yeniakit.com.tr

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV ekranlarındaki Manşetlerin Dili programında konuştu.

Türkiye Barolar Birliği'nin seçim sonucunu değerlendiren Karahasanoğlu, geçmiş yıllarda Metin Feyzioğlu'nun Danıştay'ın kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmasını hatırlatarak, "Feyzioğlu AK Parti iktidarının azmini, iktidarın getirdiği yenilikleri, görüp fark ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı ile yakın bir diyaloğa geçti. Dolayısıyla bu çerçevede Metin Feyzioğlu'nu, kamuoyuna, sanki AK Parti'nin adayıymış gibi tanıttılar. " dedi.

Ali İhsan Karahasanoğlu, Erinç Sağkan'a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet işleri Başkanı'na 1,5 yıl önce 'ortaçağ kafası' diyen Erinç Sağkan, eşcinseller için Ankara Barosu'nda bürolar açan, onlara avukatlık hakları ve benzeri gerekçelerle destekler sunan, devamında 'Eşcinsellik bir hastalık değildir. Biz onlara hukuki haklarını kazandıracağız.' ifadesini kullanan, İslam'a saygısızca sözler sarfettiği için Ankara Adliyesi'nde davası süren Sağkan, dün 180'in üzerinde oy alarak Barolar Birliği Başkanı oldu. Cumhuriyet tarihi boyunca bana CHP kafasında olmayan Barolar Birliği başkanı gösteremezsiniz."

'Başörtülü avukata bir tane desteğin oldu mu?'

Sağkan'ın eşcinsellere "özgürlük" gerekçesi ile desteğine karşın 28 Şubat'ta başörtülü avukatlara hiçbir destek vermediğini hatırlatarak, şöyle devam etti: "Ülkedeki eşcinsellere destek vereceğini vaat eden Erinç Sağkan çıksın anlatsın. Başörtülülere zulmedilirken inançlı insanlara da destek verdi mi? Bırakın desteği barolara, 'Başörtülüler' için ihbar hattı kurup, duvarlara asıyorlardı. 'Mahkemelerde, duruşmalarda başörtülü avukat gördüğünüzde baromuzun şu telefonuna ihbarda bulunun' diyorlardı."