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Gündem Erik toplamanın sonu kötü bitti
Gündem

Erik toplamanın sonu kötü bitti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen Hüsnü Bozkurt (80) dalda asılı kalınca imdadına itfaiye yetişti.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 03:44:00 -
Erik toplamanın sonu kötü bitti

Olay saat 20.00 sıralarında Ulaşlı Mahallesi’nde meydana geldi. Erik toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıkan Hüsnü bozkurt, dengesini kaybederek bulunduğu yerden düşerken bir kaç metre sonra dallarda asılı kaldı. Bir süre çaresiz ağaçta asılı kalan Bozkurt’u yoldan geçen bir kişi fark ederek 112 Acil’e bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Bozkurt’u mahsur kaldığı yerden indirdi. Hüsnü Bozkurt Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

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