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Kadın - Aile Erik suyu tarifi: Kırmızı erik șurubu kabızlık sorununu ortadan kaldıran doğal ilaç!
Kadın - Aile

Erik suyu tarifi: Kırmızı erik șurubu kabızlık sorununu ortadan kaldıran doğal ilaç!

Erik suyu tarifi nasıl yapılır? Bu tarifle sindirim sorunlarının başında gelen kabızlıktan kurtulmak için ev yapımı doğal tariflerden destek alabilirsiniz. Kuru erik bu rahatsızlığın adeta ilacı. Beslenme şeklinizi düzene sokup bir de erik şurubundan faydalanırsanız kabızlık sorunundan kısa sürede kurtulmanız mümkün. İşte erik suyu tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-08-16 13:49:00 - 2022-08-16 13:52:16
Erik suyu tarifi: Kırmızı erik șurubu kabızlık sorununu ortadan kaldıran doğal ilaç!

Kabızlık için doğal tarif

Bağırsak hareketlerinin gerçekleşmemesi sonucunda sindirim sıkıntıları başlar. Kabızlığın yanı sıra meydana gelen gaz birikmesi ve karın ağrısı da hayatı kabusa çevirir. Kabızlığa neden olan şeylerin başında ise beslenme bozukluğu gelir. Yeteri kadar sıvı tüketmeme, lifli gıdaların tüketimini azaltmak sindirim sistemini doğrudan etkiler. İkinci bir neden ise strestir.

Bağırsak hareketlerinin gerçekleşmesi için ev yapımı şurup hazırlayacağız.

Erik Suyu Tarifi

Erik Suyu Nasıl Yapılır?
Malzemeler
1/2 Kilogram Kırmızı Erik
2 Adet Çubuk Traçın
1 Tatlı Kaşığı Karanfil
1 Su Bardağı Şeker

Erik Suyu 

Erikleri yıkayınız, bıçakla çizikler atıyoruz ve tencereye koyuyoruz. Üzerine tarçın, şeker ve karanfili koyuyoruz. Yaklaşık 2 litre kadar soğuk su koyuyoruz. Ocağın altını yakıyoruz. Erikler iyice yumuşayıp eriyene kadar pişiriyoruz .Süzülsün iyice, pafına 1 bardak su dök kaşık tersiyle ez, tekrar su dök ez. Sonra karıştır tadına bakın. Gerekirse şeker ve su koyabilirsiniz .
Cam şişe yada kavanozların içine koyunuz ve buzdolabında saklayınız soğusun .Dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz . 

Kırmızı erik șurubu kabızlık sorununu ortadan kaldıran doğal ilaç!

Malzemeler

10 adet kuru erik
Bir limonun suyu
1/2 bardak su

Nasıl yapılır?

Kuru erikleri ve limon suyunu miksere alın ve yaklaşık 3 dakika boyunca karıştırın.
Arından suyu ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar mikserde karıştırmaya devam edin.

Nasıl tüketilir?

Sabah kahvaltıdan önce 3 kaşık akşam yemeğinden önce ise ise 2 yemek kaşığı için. Yemeklerden yarım saat önce tüketmeye özen gösterin. Erik şurubunu cam kavanozda saklayın. Afiyet olsun .

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