Erick Pulgar: Daha fazla oynamak isterim

Devre arasında Fiorentina'dan kiralanan ancak bir türlü göze giremeyen Erick Pulgar, Galatasaray'ın, Yeni Malatyaspor'u 2-0 devirdiği karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Sahada kaldığı 70 dakika boyunca iyi bir oyun ortaya koyan Şilili orta saha mücadelenin ardından özeleştiri yaptı. Oyunu değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Maçın ilk dakikaları biraz karmaşık başladı, kalemizde çok fazla kontratak gördük. Bu tip takımlara daha iyi çalışmamız lazım" dedi.

Uzun zaman sonra 11'de başlaması hakkında da konuşan Pulgar, "Sahada olmak bana güven verdi. Daha fazla oynamak isterim. Geleceğim hakkında kararı ben vermiyorum, bu kararı verecek olanlar var. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.