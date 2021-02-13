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Aktüel Erhan Yılmaz 15 Temmuz eserini Akit TV'de seslendirdi
Aktüel

Erhan Yılmaz 15 Temmuz eserini Akit TV'de seslendirdi

Sanatçı Erhan Yılmaz 15 Temmuz destanını anlatan eserini Akit TV'de canlı olarak seslendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 16:18:00 -

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından (FETÖ) düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından türkü, rap, marş, pop ve rock türlerinden 50'den fazla beste yapıldı. Bunlardan biride Sanatçı Erhan Yılmaz’ın 15 Temmuz destanını anlatan eseri oldu.

Sanatçı Erhan Yılmaz büyük beğeni toplayan eserini Akit TV'de ekranlara gelen "Gün Başlıyor" programında canlı olarak seslendirdi.

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