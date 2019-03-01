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Erhan Usta: "Yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerimiz olacak"

Bağımsız Samsun Milletvekili ve Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erhan Usta, "Yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerimiz olacak.

01 Mart 2019 Cuma 12:58
Erhan Usta: "Yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerimiz olacak"

Bağımsız Samsun Milletvekili ve Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erhan Usta, "Yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerimiz olacak. Akıllı şehir, akıllı yönetim, akıllı ulaşım, akıllı çevre ve trafik işaretlerinden atık toplamaya kadar akıllı uygulamaları hayata geçirecek projelerimiz var" dedi.


Usta, Atakum Belediyesi Yalı Kafe’de düzenlediği basın toplantısında, partisinden ihraç nedeni, bağımsız aday olma nedeni ve projelerini anlattı. Partisinden ihraç olmasının ardından siyasi partilerden büyükşehir belediye başkan adayı olması konusunda teklifler aldığını belirten Usta, "Bu tekliflerin hiçbirisini kendi siyasi duruşumla bağdaştıramadığım için kabul edemedim. Bu bir siyasi duruştur. İntikam alırcasına bir başka partiye geçip aday olmayı kendi siyasi duruşumla bağdaştıramadım. Bağımsız aday olmamın 2 nedeni vardır: Bunlar ilke ve siyasi nedenler. Biz sırtımızı millete dayadık, yüzümüzü millete döndük. Bizim arkamızda milletten başka hiç kimse yok. Bizim hareketimiz artık gönüllüler hareketine döndü. Bu şekilde yolumuzda ilerliyoruz. Seçim kazanmak için yola çıktık. Kimsenin oyunu bölmek için yola çıkmadık" diye konuştu.



"Adaletli bir yönetim sergileyeceğiz"


Büyükşehir Belediye başkanı olması durumunda hayata geçireceği projeleri anlatan Usta, "Seçilmem durumumda 5 yıl süresince hiçbir siyasi partiye geçmeden bağımsız olarak kalacağım. Zaten akıl ve mantık da bunu gerektirir. Milletimize en büyük vaadimiz; adaletli bir yönetim sergileyeceğiz. Şeffaf bir yöneticilik vadediyoruz. Bağımsız olarak seçilmek çok zor değil. Büyük zaferler imkansızlıklarla kazanılmıştır. Samsun’un potansiyeli çok yüksek. Verimli ovaları var. Platolarımız var. Turizm zenginliğimiz var. Kavşak noktasındayız. Ticaretin merkezi olmuş durumundayız. Projelerimizi ikiye ayırdık. Samsun’u geleceğe taşıyacak vizyon projeler ve şehirde yaşam kalitesini artıracak projeler. Bu projeleri ortaya koyarken 1 dönemlik olarak görmedik. Vizyon projelerle Samsun’u bir cazibe merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Samsun’u ülkemizde ve dünyada hak ettiği seviyeye getirebilmek için özellikle bulunduğu bölge olan Orta Karadeniz Bölgesi mekansal strateji planını ve il çevre düzeninin planlarının ivedilikle yapılması gerekmektedir. Ulaşım, turizm, kıyı, kentsel dönüşüm, siluet master planlarını bir an evvel yapacağız. Bir geçmişi olan Samsun’un geleceği ele alınarak şehrin kimliğini ve vizyonunu belirleyecek araştırma sonuçlarını toplum dinamikleriyle birlikte şeffaf ve katılımcı bir ortamla değerlendirilerek şehrin kimliği ve vizyonu belirlenecek. Lojistik konusu Samsun açısından önemli. Bu konuda ciddi proje fikirlerimiz var. Sanayinin gelişmesi son derece önemli. Yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerimiz olacak. Akıllı şehir, akıllı yönetim, akıllı ulaşım, akıllı çevre ve trafik işaretlerinden atık toplamaya kadar akıllı uygulamaları hayata geçirecek projelerimiz var" şeklinde konuştu.


Usta, ’proje adayı’ değil ’projeleri olan aday’ olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:58
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