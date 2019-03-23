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Erhan Usta: "İşi ustasına bırakmak gerekir"

Bağımsız Samsun Milletvekili ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erhan Usta, Samsun’un bütün sorunlarını bildiğini ve yapılacak projelerle bunları çözeceklerini söyledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 18:11
Erhan Usta: "İşi ustasına bırakmak gerekir"

Bağımsız Samsun Milletvekili ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erhan Usta, Samsun’un bütün sorunlarını bildiğini ve yapılacak projelerle bunları çözeceklerini söyledi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erhan Usta, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı mitingde vatandaşlara seslendi. Yağmura rağmen çok sayıda vatandaş Erhan Usta’yı desteklemek için meydanda toplandı. Ailesiyle birlikte platforma çıkan Usta, 31 Mart seçimleri için destek isteyerek, projelerini sıraladı.



"İşi ustasına bırakmak gerekir"


Samsun’u geliştirecek projelerinin olduğunu belirten Usta, "Samsun’un elindeki imkanlarla Türkiye’nin lider illerinden biri olması gerekir. Günümüzde kalkınma sadece merkezi yönetimin yatırımları ile savunulmaz. Her bölgenin kendi yerel kaynaklarını en iyi şekilde kullanması gerekir. Bunun için de işi ehline, ustasına bırakmak gerekir. Samsun elinde bulundurduğu imkanları değerlendirememiştir. Her ilçemizin potansiyelini harekete geçireceğiz. Her ilçemiz cazibe merkezi olacak. Köy yolları hızlı bir şekilde ele alınacak. Samsun-Asarcık Yolu, Doğu Çevre Yolu ve ilçelerimizin ulaşımını sağlayan yollar bir planlama ile ele alınacak. Kardeşlerim önümüzdeki 5 yılda Samsun’da kişi başı geliri yüzde 32 artıracağız. 141 bin istihdam sağlayacağız. Projelerimiz hazır. Samsunu medikal sanayide bir dünya merkezi haline getireceğiz. Samsun’da bilim ve teknoloji kampüsü kuracağız. Organik yaşamın destekleneceği sağlık kampı kuracağız. Sinema ve dizi filmlerin çekileceği film platosu kuracağız. Aycacık’ta kuracağımız futbol kamp alanı ile spor kulüplerin kamp yapmasını sağlayacağız. Turizm potansiyelini harekete geçirecek çalışmalar yapacağız. Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu, Terme Simenlik Gölü, Ladik Gölü, Alaçam Geyikkoşan gibi projeleri hayata geçireceğiz. Havza’da termal turizm, Yakakent, Alaçam’da deniz turizmini geliştirecek çalışmalarımız var. Tarımsal sanayiyi geliştireceğiz. Samsun’un kenevirinin Samsun’da işlenerek ürüne dönüştürülmesini sağlayacağız. Deniz ürünlerini konserve ve dondurulmuş ürün olarak değerlendirileceği fabrikaların açılmasını sağlayacağız. Tohum bankası kuracağız. Samsun’da manda ürünlerini en iyi şekilde değerlendireceğiz. Soğuk hava depoları yapacağız. Samsun’u süs bitkileri üretiminde önemli bir merkez haline getireceğiz. Şehircilikle ilgili önemli önemli adımlar atacağız. Şehrimizi kapsayan bir master planı hazırlayacağız. Daha bir çok şeyi birlikte başaracağız. Zorlukların farkındayız. Çözüm yollarını biliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 18:11
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