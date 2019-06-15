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Ergün Uçucu kimdir? Ergün Uçucu öldü mü?

Türk sinemasından bir oyuncu daha kaydı. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ergün Uçucu 79 yaşında hayatını kaybetti. Yıllarca TRT’de Uykudan Önce programı ve Tatlı Cadı gibi dizilerde ve filmlerde seslendirme yapan Ergün Uçucu kimdir?

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:28
Ergün Uçucu kimdir? Ergün Uçucu öldü mü?

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ergün Uçucu 79 yaşında hayatını kaybetti. Yıllarca TRT’de Uykudan Önce programı ve Tatlı Cadı gibi dizilerde ve filmlerde seslendirme yapan Ergün Uçucu kimdir?

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ergün Uçucu 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Canberk Uçucu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Elveda babam, ustam ve en iyi arkadaşım… Elveda…”

Ergün Uçucu kimdir?

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ergün Uçucu, 22 Mayıs 1940 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Malatyalıdır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Ergun Uçucu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından biriydi. Yıllarca TRT’de Uykudan Önce programı ve Tatlı Cadı gibi dizilerde ve filmlerde seslendirme yapan sanatçı, sinema filmi ve dizilerde de rol aldı. Oğlu Canberk Uçucu da kendisi gibi oyuncudur.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:28
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