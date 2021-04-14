Ergun Mengi’nin itirafı ne anlama geliyor?

104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı skandal bildirinin arka planı ortaya çıktı. Darbe tehditli bildiriye son halini veren İYİ Partili Ergun Mengi, bir başka imzacıyı ikna etmek için Montrö’yü bir araç olarak kullandıklarını söyledi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, İYİ Partili Ergun Mengi’nin itirafları da masaya yatırıldı.

Murat Alan, “Bildirinin maksadı Montrö, diyorlardı. Aslında farklı noktalara dokunan kendi zihinlerindeki tepkiyi göstermek adına Montrö'yü yem yapmışlar.” dedi.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise, “Harp okullarına girişte, öğrenciler için getirilen irtica engelinin kaldırılması da bu bildirinin arkasında yatan sebeplerden mi, diye sormuştuk. Geldik geldik geldik, gerçekten öncesinde yapılan konuşmalarda, görüşmelerde kendilerince takunyalı diyorlar ki bundan yıllar önce Erbakan Hoca’ya da ‘takunyalı’ diyorlardı. Demek ki bu askeriye içerisinde bu isimlerde hiç değişen bir şey yok. Halen namaz kılan dindarlara ‘takunyalı’ diyorlarmış. O takunyalı amiral ile esas sıkıntımız var, diyor. İrticaya karışmanın çıkarılması var, diyor. Bir de astsubay derslerine Atatürk İlke ve İnkılap dersinin çıkarılması, diyor. Onun doğru olduğunu da sanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Demek ki dert Montrö veya milli menfaatler, hiçbirimizin itiraz etmeyeceği uluslararası arenada Türkiye'nin menfaatlerinin korunması değil, siyasi ideolojik bir bakış açısıymış. Kendilerince namaz kılanları ‘takunyalı’ olarak görüyorlar, askeriyede olmalarını istemiyorlar.”