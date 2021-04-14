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Siyaset Ergun Mengi’nin itirafı ne anlama geliyor?
Siyaset

Ergun Mengi’nin itirafı ne anlama geliyor?

104 emekli amiral imzalı darbe imalı bildiriye son halini veren İYİ Partili Ergun Mengi'nin itirafları gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 13:39:00 -

104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı skandal bildirinin arka planı ortaya çıktı. Darbe tehditli bildiriye son halini veren İYİ Partili Ergun Mengi, bir başka imzacıyı ikna etmek için Montrö’yü bir araç olarak kullandıklarını söyledi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, İYİ Partili Ergun Mengi’nin itirafları da masaya yatırıldı.

Murat Alan, “Bildirinin maksadı Montrö, diyorlardı. Aslında farklı noktalara dokunan kendi zihinlerindeki tepkiyi göstermek adına Montrö'yü yem yapmışlar.” dedi.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise, “Harp okullarına girişte, öğrenciler için getirilen irtica engelinin   kaldırılması da bu bildirinin arkasında yatan sebeplerden mi, diye sormuştuk. Geldik geldik geldik, gerçekten öncesinde yapılan konuşmalarda, görüşmelerde kendilerince takunyalı diyorlar ki bundan yıllar önce Erbakan Hoca’ya da ‘takunyalı’ diyorlardı. Demek ki bu askeriye içerisinde bu isimlerde hiç değişen bir şey yok. Halen namaz kılan dindarlara ‘takunyalı’ diyorlarmış. O takunyalı amiral ile esas sıkıntımız var, diyor. İrticaya karışmanın çıkarılması var, diyor. Bir de astsubay derslerine Atatürk İlke ve İnkılap dersinin çıkarılması, diyor. Onun doğru olduğunu da sanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Demek ki dert Montrö veya milli menfaatler, hiçbirimizin itiraz etmeyeceği uluslararası arenada Türkiye'nin menfaatlerinin korunması değil, siyasi ideolojik bir bakış açısıymış. Kendilerince namaz kılanları ‘takunyalı’ olarak görüyorlar, askeriyede olmalarını istemiyorlar.

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Yorumlar

KEMALİST

BAKARMISINIZ SOKAĞIN SESİ NEDEMKTE ? Atatürkçüleri ;ABD kullanacakmış:::)) evladım bakın bu ülkede Ne Mc Carthy’cilik ABD aklı !!! nede Kremlin bağlantısı ,ilericilik; Sovyet yanlılığı! Tamam Kemalsizim, elbette ABD YADA ÇEŞİTLİ ÜLKELEREDEN SİLAHDA ALABİLİR ATATÜRK’ÜN DEDİĞİ MİSAL ÇIKARLARI UYARSA İŞTE YAPAR.. ammavelakain ŞU ÇOK İYİ BİLİNSİN,bu ülkenin Yurt severleri,Vatan severleri, gerektiğinde zararını görüyorsa ABD MANDACILIĞI VE EMPERYALİZMİ de karşıda durduğu gibi Sovyet,Kremlin uşaklığına yanlılığı, Komünizme karşı tek engel TÜRK HALKI VE ONUN DAYANIŞMASI ,İŞÇİSİYLE,KÖYLÜSÜYLE,ÇİFÇİSİYLE HALKI SANAYİCİSİYLE ,ÜRETİCİSİYLE,KEMALİZİM VE TÜRK ULUSUN BAĞIMSIZ DEVRİMCİ GÜCÜDÜR ÜLKEMİZE YAPILAN YADA DIŞ GÜÇLERLE İÇERDEKİ İKTİDARA YAPILACAK SALDIRIYI KINARIZ KARŞINDA OLURUZ  
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Dürüst

İrtica , irtica diyorlar, O halde, patrik, ne duruyor, onlardada, laiklikmiş gelsin,papa mıdır NEDİR o ne duruyor, LAİK OLSUNLAR BENİM ÜLKEMDE Patrik oturuyor Laiklik gavurlara NİYE YOK.
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