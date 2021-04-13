Ergun Mengi kimdir?
Ergun Mengi kim? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu haberin ardından pek çok kişi Ergun Mengi’nin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Ergun Mengi kimdir görevi nedir?
1978 yılında bitirdiği Deniz Harp Okulu’nu müteakip, Deniz Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni tamamlamış ve Kocaeli Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından mezun olmuştur. Doktorasını Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yapmıştır.
Ergun Mengi, Türk Deniz Kuvvetleri ile 29 yıl hizmet verdikten sonra 2007 yılında Amiral olarak emekli olmuştur.
Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli savaş gemilerinde Harekat Subayı, II. Komutan ve dört yıl boyunca Gemi Komutanlığı görevi yapmıştır. Karargah Görevleri olarak; Deniz Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığında Proje subaylığı ve Şube Müdürlüğü Görevlerinde bulunmuş, Dz. K.K.lığı Strateji Daire Başkanlığı görevindeyken 2003 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiştir.
Amiral Mengi, ayrıca 1995-1998 yılları arasında, Batı Avrupa Birliği'nin (WEU) Brüksel'deki Askeri Karargahında Proje Subayı olarak görev yapmıştır.
Emekliliğinin ardından Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Global İlişkiler Forumunda (GIF) çalışmış ve 2015-16 Eğitim Döneminde bir dönem Atılım Üniversitesinde Uluslararası Hukuk ve Hukuka Giriş dersleri vermiştir.
Emekli Tuğamiral Ergun Mengi, İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevinde bulunuyor.