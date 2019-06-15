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Ergin Ataman: "İki takım oyuncularını da kutluyorum"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4.

15 Haziran 2019 Cumartesi 19:51
Ergin Ataman: "İki takım oyuncularını da kutluyorum"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko’ya 82-73 mağlup olan Anadolu Efes’te Başantrenör Ergin Ataman, böylesine güzel bir mücadele izlettikleri için iki takım oyuncularını da kutladı.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko’ya deplasmanda 82-73 kaybeden Anadolu Efes’te Başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından konuştu. Mücadelenin çok çekişmeli geçtiğini belirten Ataman, "Rakibimiz maça çok hızlı başladı. Bizim oyuncularımızda 2-1’lik avantajın getirdiği bir rahatlama vardı ve rakibimiz ilk periyotta 12 sayılık bir avantaj yakaladı. Sonrasında dengeyi kurmayı başardık. Hatta maçın bitimine 2.5 dakikalık bir süre kala eşitliği sağladık. Ancak olmayınca olmuyor. Larkin atıştan boş dönerken, karşı tarafta Melih atışını başarılı şekilde yaptı. Bugün özellikle böylesine güzel bir maç izleten iki takım oyuncularını da kutluyorum" ifadelerini kullandı.


Sosyal medya hesaplarıyla ilgili sorulan bir soruyu da yanıtlayan Ataman, "Sosyal medya hesaplarımı kapattığı doğrudur. Gerçekten kafam çok rahat" dedi.


Son olarak bençlerden gelen desteklerden bahseden başarılı antrenör, "Rakibimizin eksikleri olabilir ama buna karşın oyuna müdahale konusunda önemli isimleri bulunuyor. Bugün Fenerbahçe, bençlerden gelen oyunculardan 21 sayı kazanırken, bizim bu anlamda kazandığımız sayı 10. Önümüzdeki maça iyi şekilde hazırlanacağız. Bugün Avrupa’nın en iyi play-off serilerinden birisini izleten oyuncuları tekrar tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



Micic: "Elimizden geleni yapacağız"


Ergin Ataman’ın ardından basın toplantısına giren Vasilije Micic de rakibin çok baskılı ve agresif oynadığını belirterek, "Seriyi dengelemek için bu şekilde oynayacaklarını biliyorduk. Biz de elimizden geleni yaptık. Şimdi bir sonraki karşılaşmaya bakacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 19:51
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