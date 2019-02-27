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Ergin Atamam: THY Avrupa Ligi'nin en zor maçlarından birini oynayacağız

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, müsabakayı kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini bildirdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:55
Ergin Atamam: THY Avrupa Ligi'nin en zor maçlarından birini oynayacağız

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, müsabakayı kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini bildirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ataman, Fenerbahçe Beko'ya saygı duyduklarını aktardı.

Müsabakaya tam kadro çıkacaklarını vurgulayan tecrübeli başantrenör, şunları kaydetti:

"THY Avrupa Ligi'nin en zor maçlarından birini oynayacağız. Fenerbahçe Beko bu sezon kendi sahasında hiç maç kaybetmedi. Teknik kadrolarına ve oynadıkları basketbola çok saygı duyuyoruz. Ancak biz de Avrupa Ligi'nde hedeflerimiz doğrultusunda kalan her müsabakaya bir final maçı gibi yaklaşıyoruz. Bunun için de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda iyi basketbol oynayarak galip gelmeye çalışacağız. Hafta içinde bu maça çok iyi hazırlanamadık. Micic ve Doğuş'un sakatlıklarının yanı sıra milli takıma üç oyuncumuz gitti. Kadro olarak sıkıntı yaşadık. Maça tam kadro çıkıp, kendi sistemimizi ortaya koyarak kazanmak için maçın sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Lacivert-beyazlı ekibin Sırp basketbolcusu Vasilije Micic ise zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bu sezon Fenerbahçe Beko ile beşinci randevuya çıkacağız. Herkesin bildiği gibi iki takım da birbirlerini çok iyi tanıyor. Önemli olan bizim maça nasıl başlayacağımız ve nasıl oynayacağımız. 40 dakika boyunca yüksek konsantrasyon ile mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:55
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Ergin Ataman
  4. Fenerbahçe Beko
  5. THY Avrupa Ligi

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