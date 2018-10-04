Ergenlikte bunlara dikkat!

Çocukların bu döneme has bazı özellikleri vardır. Dış görünüşlerine düşkündürler. Saatlerce ayna karşısında dururlar. Anne, baba ve evdeki diğer bireylerle adeta savaş yaşanır. Eğer bu savaşta bir galip varsa o da çocuk olur!



Çocukların dış görünüşlerine olan düşkünlükleriyle aile, çok fazla uğraşmamalı.. Cünki bu boşa ikaz olur. O gizli gizli yapar bu defa ve bildiğini okur! Ergen çocukları, başkalarının özellikle de önemsedikleri kişilerin yanında ikaz etmeyin. Ayıplayıp, terslemeyin. Mazallah bu durum onların intihar gerekçesi dahi olabilir. Çocuklar kendine güvenilmesini ister. Eğer ikaz edilecekse yalnızken yapılmalı.

Uzmanlar, ergenlik dönemine giren çocukların, başkalarının, özellikle de önemsedikleri kişilerin yanında ikaz edilmemesi gerektiğini, bu durumun kötü sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Ergen çocukları, başkalarının özellikle de önemsedikleri kişilerin yanında ikaz etmeyin. Ayıplayıp, terslemeyin. Mazallah bu durum onların intihar gerekçesi dahi olabilir. Çocuklar kendine güvenilmesini ister. Eğer ikaz edilecekse yalnızken yapılmalı. Çocuk bazı kararları kendisi verebilmeli. Kişiliğinin gelişmesi için, küçük yanlışlar yapmasına müsaade edilmeli. Eleştirirken, ilk önce olumlulardan başlanmalı. Yanlışlar ise uyarı yoluyla yönlendirme yapılarak anlatılmalı.



Ergenlik dönemi 12 yaşında başlıyor, eğer sorunsuz olursa iki yılda sona erebilir. Bu dönemdeki çocuklar asi ve kavgacı olurlar. Çocuklarınıza iyi örnek olabilmişseniz, onlar ilk önce size daha sonra da çevredekilere benzemeye çalışacaktır.



Onlar, konuşturulmayıp hep susturulursa ya kendi iç dünyasına kapanacaktır. Ya da yanlış insanlarla iletişim kurup konuşacaktır. Bunun sonucunda da istenmeyen durumlar yaşanabilir.

Çocuklara kötü örnek olabilecek tv dizileri aile bireyleri tarafından da izlenmemeli. Eğer izlenirse, çocuk annem, babam izliyor diye merak edip seyredecektir. Oradaki “zararlı”ları da anne baba güvencesiyle benimseyecek, taklit edecektir..



Ergenlik döneminde çocuk için aileden çok arkadaş önemli olmaya başlar.

Arkadaşının verdiği mesajlar öne geçer. Çünki çocuk arkadaş grubu içinde benimsenmek, dışlanmamak ister. Bu sebeple, aileler çocuklarının arkadaşlarıyla dikkatle ilgilenmelidir. Onları eve davet etmeli, gerekirse ailesiyle de tanışmalı. Bu yaşlarda başlayan kötü alışkanlıkların yüzde 90'ı yer edinme, kabul görme, arkadaşa özenme gibi davranışlarla başlar.

NASIL DAVRANILMALI?

Ergenlik dönemindeki çocukların nasihatten hoşlanmaz. Bu devirde zaten kaç kişi kaldı nasihatin değerini bilen! Ergenlik dönemindeki çocukla ilişkiler erişkin gibi değerlendirilmelidir. Ona çocuk gibi davranmak yanlıştır.



Ayrıca eşler sorunlarını çocuklara yansıtmamalı. O sorun sizin sorununuz. Ancak genel sorunlar konuşulabilir. Çocuk bir şey istediğinde kestirip atmayın. Yasaklarınıza fazla güvenmeyin. O zaman çocuk yalana başvurabilir. Özellikle ergenlik döneminde çocuk sık boğaz edilirse, çocuk yalan söyler.