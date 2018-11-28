Ergenlik döneminde bir çocuğunuz varsa...

Eğer eşinizle ilişkileriniz zayıfsa, çocuğunuzun yanında birbirinize kızıp bağırıp çağırıp sövüyorsanız çocuğunuzun gelecekte bu şekilde davranacağını unutmamalısınız. Çocuklar sizi izlerken daha kalıcı öğrenirler. Birbirinize saygı ve sevgiyle davranırsanız, çocuğa aile olmanın değerini göstermiş olursunuz. Bu, kötü ve korkunç bir dünyada yaşadıklarını düşündürmez, kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.

SAMİMİ OLMALISINIZ

Ergenlik döneminde çocuğunuzu cesaretlendirmek ve özgüven kazanmasını istemekte samimi olmanız gerekiyor. Özgüven kazansın diye yerli yersiz övmek yanlıştır. Ufak ya da büyük hatasını gördüğünüzde kırıcı olmadan düzeltin ve şimdikinden daha iyi yapmasını sağlayın.

Öğretmenle iletişim

Okul, çocuğunuzun evden daha çok vakit harcadığı yerdir. Ayrıca, hayatını paylaştığı, sorumluluk aldığı bir yerdir. Orada neler olup bittiğine çok karışmadan nasıl bakacaksınız? Siz ya da eşiniz farketmez: Okuldayken size ihtiyaç duyduğunda elbette orada olacaksınız. Çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu anda işinizi kesinlikle mazeret göstermeyin, mümkünse bir gün izin alın. Sonunda iyi vakit geçireceğinizi göreceksiniz. Çocuğunuzun gelişimi hakkında bilgi edinmenin en iyi yolu öğretmeniyle iletişim kurmaktır. Çocuğunuzun öğretmeni onunla ilgili daha çok aktif rol alabilir.

Doyumsuz olmasınlar

Ailelerin çocuklarını sevdikleri ve sahip olamadıkları her şeye onun sahip olmasını istemeleri normaldir. Fakat bu tür iyi niyetlerin sonunda sahip olduklarından memnun olmayan çocuklar ortaya çıkabilir. Çocuklar her zaman memnuniyetsiz ve daha çok ister hale gelebilirler. Çocuğunuzun aslında pahalı ıvır zıvırlara çok fazla ihtiyacı yoktur, onun ihtiyacı olan şey ailesiyle özel zaman geçirmektir.

Disiplinsizlik kabus olmasın

Çocuklarınızı disipline etmek için yetersiz ve tembel davranırsanız, arkadaşlarınıza, öğretmenlerine ve kendi arkadaşlarına kötü davranan biri olacaktır. Kanepeleri sıçrama tahtası gibi kullanmasına izin vermeniz yeterli değil. Çünkü başka yerlere gittiğinizde de böyle davranmak isteyecektir. Çocuklarınıza misafirliğe gittiğinizde nasıl davranmaları gerektiğini anlatabilirsiniz. Yeterince disiplinli yetiştirilmemiş çocuklar komşu için kabus olabilir. Aynı şekilde sofrada hoş olmayan şekilde davranışlar ve sözler sarfedebilir.

Ona iş verin

Çocuğunuza evdeki angarya işleri yaptırabilir, sorumluluk almasını sağlayabilirsiniz. Evin ortaklaşa sorumluluk alanı olduğunu anlamasını sağlayın. Ailede önemli bir yeri olduğunu idrak etmeli. Eğer herhangi bir sorumluluk vermezseniz okulunda ya da işinde başarılı olmasını nasıl bekleyebilirsiniz? Çocuğunuza yaşına uygun işler verin.

Boş beklentiden kurtulun

Çocuğunuzla iletişim kurarken ondan beklentilerinizin gerçekçi olmasına özen gösterin. Eğer 2 yaşındaki çocuğunuzla hoş bir akşam yemeğine çıkmak istiyorsanız onun orada küçük prens gibi oturacağını düşünmeyin. Kilolu oğlunuzun iyi bir futbol yıldızı olmasını beklemeniz de gerçekçi olmayacaktır. Çocuklarınız için gerçekçi olmayan beklentiler yerine onları mutlu edecek beklentileriniz olmasına özen gösterin.

Hayat altın tepside değil

Çoğu aile bugünlerde çocuklarının her türlü ihtiyaçlarını karşılamak ve çocuklarını zor işlerden koruyarak onların bağımsız birey olması için çalışıyor. Çocuğunuz her şeyi altın tepside sunduğunuzda elde etmek için çabalamayı öğrenemez ve kolay incinir hale gelir. Onlara hayata karşı güçlü olmayı öğretin. Bu onları daha az sevdiğiniz anlamına gelmez, hatta daha çok sevdiğinizin pratiğini yapmanız anlamına gelir.

Hayallerinizden kurtulun

Çocuğunuzun sizin hayallerinizi öğrenmesi güzeldir belki ama, onun kendi hayalleriyle beraber büyümesine izin verin. Diğer çocuklarla vakit geçirmesini sağlayın. Ayrıca diğer çocukların iyi yaptığını onun da yapmasını beklemeyin.

Karşılıklı güven

Eğer komşunuzun yardıma ihtiyacı varsa çocuğunuzdan ona yardım etmesini isteyin, böylece sürekli onu takip etmek zorunda kalmazsınız. Eğer doğru kelimeler seçip kullanmazsanız, çocuğunuz sizinle hiçbir şeyi paylaşmayacaktır. Bu sizin için gerçek bir problemin doğmasına yol açar. Siz ona güvenmediğiniz ve dinlemediğiniz için çocuğunuz da size güvenmeyecektir.