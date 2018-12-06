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Ergenliğe erken girmenin nedenleri nelerdir?

Erkeklerde 9, kızlarda 8 yaşından önce ergenlik bulgularının başlamasının erken ergenlik olarak tanımlandığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Özkılıç, “Erken ergenliğin sebebi tam olarak bilinmese de, genetik faktörler ve etnik kökenin etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır” dedi.

06 Aralık 2018 Perşembe 20:59
Ergenliğe erken girmenin nedenleri nelerdir?

YAŞAM TARZINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Erken ergenliğin tedavisi hakkında bilgiler veren Özkılıç, yaşam tarzındaki değişikliklerle erken ergenliğin önüne geçilebileceğini vurguladı. "Erken ergenlik tedavisi salınımı artan hormonları baskılayan ilaçlarla yapılmaktadır" diyen Özkılıç, " Çocuk endokrinoloji merkezlerinde bu tedaviler uygulanır. Normal ergenlik yaşında tedavi sonlandırıldıktan sonra 6 ay içinde ergenlik yeniden başlamaktadır. Tedavinin bazı olgularda görülen kilo artışı dışında belirgin yan etkisi görülmemiştir" dedi.

Beslenmede hormonlu, katkı maddeli meyve ve sebzelerden, ambalajlı market ürünlerinden uzak durulması gerektiğini ifade eden Özkılıç, "Erken ergenliğin en önemli sebeplerinden biri obezite olduğundan obeziteye yol açacak hareketsiz, bilgisayar başında yaşam yerine spor ağırlıklı hareketli bir yaşam tarzı önerilmektedir. Ayrıca erken ergenlikte bazı plastik maddelerde bulunan kimyasal maddelerin rolünün olduğu da tespit edilmiştir" diye konuştu.

ERKEN ERGENLİĞE GİRENLER YAŞITLARINA GÖRE DAHA KISA

Dr. Özkılıç, "Erken ergenliğe giren çocuklar başlangıçta hızla uzuyor ve akranlarına göre daha uzun oluyor. Ancak normale göre kemik gelişimi hızlı başlayıp sonradan erken duruyor. Bu durum yetişkinlere göre daha kısa olmalarına neden oluyor. Erken tedavi, özellikle çok küçük çocuklarda boyun daha uzun olabilmesini sağlıyor. Ayrıca erken ergenlik, çocuklarda birtakım psikolojik sorunlara da yol açıyor" dedi.

EBEVYNLERİN ERGENLİĞE GİRDİĞİ YAŞ ÇOCUĞUN YAŞINI DA ETKİLİYOR

"Erken ergenliğin sebebi tam olarak bilinmese de, genetik faktörler ve etnik kökenin etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır" diyen Dr. Özkılıç, "Kız çocukları genelde, annelerinin ilk adet yaşında adet görür. Yani çocukların ergenlik başlangıç yaşı anne ve babalarınınki gibidir. Ebeveynlerin ergenliğe girdiği yaş, çocuğun yaşını da etkiliyor" ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 20:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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