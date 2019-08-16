Ergene Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı yapıldı

Ergene Belediye Meclisi Ulaş Düğün Salonu’nda düzenlenen toplantıda Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Velimeşe Mahallesi’nde yapılacak olan kadastro çalışmalarında görevlendirilmek üzere 6 bilirkişi seçimini görüşen meclis üyeleri bilirkişiliklere Selahattin Karacan, Ahmet Bican, Nejdet Günay, Hikmet Pamukçu, Yalçın Durmaz ve Zeki Güler’i oy birliği ile seçti.

Trakya Kalkınma Ajansına sunulan Ergene Atatürk Evi Projesinin gerçekleştirilebilmesi için mali destek almak amacıyla sözleşme yapmak üzere belediye başkanı Rasim Yüksel’e yetki verilmesi hususunu da görüşerek oy birliği ile kabul eden meclis üyeleri ülerek oy birliği ile kabul edildi.

Meclis üyeleri Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de (ÇORDAŞ) Ergene Belediyesini temsil etmek üzere de belediye başkanı Rasim Yüksel’e oy birliği ile yetki verdi.