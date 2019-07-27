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Ergene Belediyesi geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor

Tekirdağ Ergene Belediyesi öğrencileri spora teşvik adına okulların tatile girmesinin ardından başlatmış olduğu yaz futbol kursunda geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:50
Ergene Belediyesi geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor

Tekirdağ Ergene Belediyesi öğrencileri spora teşvik adına okulların tatile girmesinin ardından başlatmış olduğu yaz futbol kursunda geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor.



Ergene Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Yaz Futbol Kursu, çocukların yaz tatillerini hem eğlenceli geçirmelerini hem de verdiği sportif ve değerler eğitimiyle çocukların bedensel ve zihinsel gelişimini destekliyor. 7-14 yaş arası 180 öğrencinin katıldığı kurslar uzman eğitimciler eşliğinde sabah 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Yeşiltepe, Sağlık, Marmaracık ve Velimeşe Mahallelerinde bulunan spor tesislerinde gerçekleşiyor. Uzman eğitimciler verdikleri sportif eğitimlerin yanı sıra çocukların kendilerine olan güvenini artırmaya yönelik çalışmalara da imza atıyor.


Ergene Belediyesi ayrıca futbol kursunda bulunan çocuklara malzeme desteğinde bulunarak şort, forma, spor çanta ve çorap veriyor. Çocukları çevrenin olumsuz etkilerinden korumak ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlamak amacıyla düzenlenen futbol kursu ailelerinde büyük memnuniyeti ile karşılanıyor. Yaz Futbol Kursu ile ilgili olarak Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı açıklamada, “Gelecek nesillerde sağlıklı yaşam ve spor bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlemiş olduğumuz yaz futbol kursumuz tüm hızıyla devam ediyor. Her yıl farklı branşlarda ki yaz kurslarımız çocuklarımız için çok faydalı oluyor. Öğrencilerimiz yaz futbol kurslarımız sayesinde yaz tatillerini spor yaparak sağlıklı bir şekilde geçiriyor” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:50
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