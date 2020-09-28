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Ekonomi Ergen sağlığı Medipol Mega’ya emanet
Ekonomi

Ergen sağlığı Medipol Mega’ya emanet

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır: - "Çocuklarımızın ergenlik döneminde ihmal edilmemesi, büyüme ve gelişimlerinin her yönüyle takip edilmesi için bir izlem polikliniği kurduk. Ergen Sağlığı polikliniğimizde 12-18 yaş grubu çocukların rutin takiplerine başlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:37:02 -
Ergen sağlığı Medipol Mega’ya emanet

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Ergen Sağlığı Merkezi’ni hayata geçirdi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır liderliğinde kurulan merkezde 12-18 yaş grubundaki çocukların gelişimleri her yönüyle takip edilirken multidisipliner anlayışla tedavileri yapılıyor.

Türkiye’nin geleceği yeni nesillerin bugün alınacak önlemlerle sağlıklı bir şekilde yetişeceğinin bilincinde olan Medipol Mega Üniversite Hastanesi bünyesinde ülkede sınırlı sayıda bulunan “Ergen Sağlığı Merkezi” kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabayır, ergenlik dönemine gelmiş çocukların ancak hastalandıklarında sağlık kuruluşuna başvurduğunu ve koruyucu sağlık hizmetlerinden yeteri kadar faydalanamadıklarını belirtti.

Ergenlik dönemindeki çocukların takibinin sağlıklı bir yaşam için önemine değinen Karabayır, "Çocuklarımızın ergenlik döneminde ihmal edilmemesi, büyüme ve gelişimlerinin her yönüyle takip edilmesi için bir izlem polikliniği kurduk. Ergen Sağlığı polikliniğimizde 12-18 yaş grubu çocukların rutin takiplerine başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergenlik çağındaki çocukların en azından yılda bir takip edilmesini öneren Karabayır, “Hayati önem taşıyan zatürre aşısı ya da Hepatit A aşısı hala yapılmamış çocuklarımız var. Aşılarını tamamlamak, beslenmelerini düzenlemek, büyüme ve gelişmelerini takip etmek için kurulan Ergen Sağlığı polikliniğinde, psikolog ve psikiyatrist desteği de veriliyor." bilgisini paylaştı.

Karabayır, son dönemde çocukların paketli gıdalar, hazır içecekler ve fast food tükettiğini ifade ederek, yeterli miktarda demir, B12 vitamini alamayan ergenlerin sınavlarda da başarısız olabildiklerini belirtti.

Özellikle ergenlik döneminde kız çocuklarının beslenme bozukluğu nedeniyle anemi sorunu yaşadığına dikkati çeken Karabayır, "Büyümenin en hızlı olduğu sağlıklı yaşam temelinin atıldığı 12-18 yaş grubunun beslenmesine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca omurga şekil bozukluklarının en fazla görüldüğü yaş grubu ergenlik döneme denk geliyor. Yaş ortalaması gittikçe azalan sigara içme, riskli davranışlarda bulunma olasılığının arttığı bu dönemde psikolojik problemler de sık görülmekte. Bu tür problemlerin önüne geçilmesi, erken tanı ve tedavi yapabilmesi için Ergen Sağlığı kliniklerin artması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



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