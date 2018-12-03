Ergen çocuğa yaklaşım nasıl olmalı?

Psikolog Efsun Korukluoğlu, ergenlik döneminde empatinin önemine dikkat çekerek, "Önce ergen kişinin duygu ve düşüncelerini anlamamız gerekiyor. ‘Ben’ dili ile yaklaşırsak biraz daha aradaki çatışmayı engelleyebiliriz. Ergenlik sürecinde arkadaşlar arasında kabul görmek, bu dönemde çok daha değerli duruma geçiyor" dedi.

Medstar Topçular Hastanesinden Psikolog Efsun Korukluoğlu, ergenlik dönemine dair açıklamalarda bulundu. Ergenlik döneminin 11 yaşında başladığını 21 yaşına kadar devam ettiğini ifade eden Korukluoğlu, çocuktan ergenliğe geçilirken bir takım değişikliklerin olduğunu aktararak "Öncelikle fizyolojik değişiklikler olduğunu görüyoruz. Erkeklerde boyun uzadığını görüyoruz. Kızlarda da yağ dokusunun arttığını biliyoruz. Bu dönemde empatinin önemli olduğunu söylüyoruz. Aşağı yukarı bütün ergenlerin aklından aynı kaygılar geçiyor. Ergenler, ‘Vücuduma neler oluyor? Acaba ben daha ne kadar değişeceğim? Sivilcelerim ne zaman yok olacak?' gibi sorular sormaya başlıyorlar. Bunlar diğer taraftan çocukta kaygıda meydana getiriyor" dedi.

BURADA KARŞIMIZA SIK SIK EMPATİ ÇIKIYOR

Ergen ve ebeveynler arasında meydana gelen çatışmalara da açıklık getiren Korukluoğlu, "Çatışmanın başlıca konuları iletişim ile ilgilidir. Çok fazla iletişim teknolojisine sahip olmamıza rağmen, kişisel olarak aramızda her zaman sorunlar oldu. Çocuklarımız yetiştirirken de onlar ile ilgili sorunlar meydana gelebiliyor. Bu konuda neler yapabiliriz? Burada karşımıza sık sık empati çıkıyor. Önce onun duygu ve düşüncelerini anlamamız gerekiyor. ‘Ben' dili ile yaklaşırsak biraz daha aradaki çatışmayı engelleyebilir. Bu dönemde arkadaşların rolü çok büyük. Ergenlik sürecinde arkadaşlar arasında kabul görmek, bu dönemde çok daha değerli duruma geçiyor. Ergen bir çocuğun önceliği anne ve babasından ziyade kendi içinde bulunduğu akran ilişkileri durumuna geçer. Onlar arasında saygın olmak çok önemlidir" açıklamasını yaptı.

ERGEN KİŞİ DESTEK İHTİYACINI HİSSETTİRİR

Ergen kişinin bu dönemde doğru arkadaşlar edinirse doğru davranışlar kazandığını kaydeden Korukluoğlu, "Yanlış arkadaşlar kazanırsa da istenmeyen durumlar olabiliyor. Sigara içme deneyimleri ilk bu çevrede gerçekleşiyor. Burada çocukla olan iletişimimizi kesintiye uğratmamamız gerekiyor. Ergen kişi ‘ben' olmak istiyor. Bağımsız yaşamak istiyor. Diğer taraftan ebeveyn ‘sen benim evladımsın' diyerek yaklaşıyor. Burada iki durumun ortasını bulmak gerekiyor. Bu durumda biraz daha çatışma azalır. Çocuklar her ne kadar anne ve babaların kuralcılığına isyan etseler de aslında, korunma ve güvende olma isteklerini devam ettiriyorlar. Ergen kişi destek almak istiyorsa bir şekilde size buna davranışları ile ifade edecektir. Ya çok içine kapanır ya da yanlış arkadaşların arkasından gittiğini fark edersiniz. İçine kapanabilir. Yemeye ve uykuya eğilim görülebilir. Dikkat dağınıklığı başlamış olabilir. Bu tür durumlarda bir uzmandan yardım almada fayda var" ifadelerini kullandı.