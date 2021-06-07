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Gündem Eren, teröristlere kabus gibi çöktü! Teröre geçit yok!
Gündem

Eren, teröristlere kabus gibi çöktü! Teröre geçit yok!

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Sınırda ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda teröristlere göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri teröristleri gördükleri yerde avlamaya devam ediyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda Eren-13 operasyonu kapsamında 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 13:25:00 -
Eren, teröristlere kabus gibi çöktü! Teröre geçit yok!

 Yeniakit  Ankara 

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Sınırda ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda teröristlere göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri teröristleri gördükleri yerde avlamaya devam ediyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda Eren-13 operasyonu kapsamında 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyon sürüyor

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Eren 13 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Merkez Cudi Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando birliklerince yapılan operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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