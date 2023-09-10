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Gündem Eren Erdem Ümit Özdağ'ı yalanladı! 'Öyle bir ifade geçmedi'
Gündem

Eren Erdem Ümit Özdağ'ı yalanladı! 'Öyle bir ifade geçmedi'

Yeniakit Publisher
2023-09-10 01:34:00 - 2023-09-10 01:42:57

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, tv100 ekranlarında yayınlanan Kübra Par’la Farklı Açılar programında soruları cevapladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın MİT iddiasını yalanladı.

Eren Erdem, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, Millî İstihbarat Teşkilâtı’na (MİT) Zafer Partisi’nin de uygun göreceği birini atayacaktı" iddialarına yanıt verdi.

“Öyle bir ifade geçmedi”

Eren Erdem, "MİT ile pazarlık yapılamaz" diyerek; “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devlet terbiyesi olan bir siyasi liderdir, MİT üzerinden pazarlık yapılmayacağını bilir. MİT üzerinden pazarlık yapılmaz. Ben o masadaydım. Öyle bir ifade geçmedi” ifadelerini kullandı.

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