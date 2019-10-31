Eren Erdem tahliye mi edildi?
Eren Erdem tahliye mi edildi? sorusu son dakika gelişmesi olarak gündemde yerini aldı. Bir süredir tutuklu bulunan CHP'li Eren Erdem'in tahliye olup olmadığı merak ediliyor. CHP eski Millletvekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem'in infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Erdem, 489 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. İşte ayrıntılar...
Eren Erdem tahliye mi edildi? sorusu son dakika gelişmesi olarak gündemde yerini aldı. Bir süredir tutuklu bulunan CHP'li Eren Erdem'in tahliye olup olmadığı merak ediliyor. CHP eski Millletvekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem'in infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Erdem, 489 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. İşte ayrıntılar...
Tahliye edildi
CHP eski Milletvekili Eren Erdem hakkında tahliye kararı verildi. Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında 17-25 Aralık'ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Eren Erdem'in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, dosyayı karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Erdem’in tutuklanmasına karar vermişti. Erdem 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştı.