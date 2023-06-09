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Gündem Eren Erdem seçim sonucunu neredeyse birebir bildi! Çok başarılı Kılıçdaroğlu-teneke tespiti
Gündem

Eren Erdem seçim sonucunu neredeyse birebir bildi! Çok başarılı Kılıçdaroğlu-teneke tespiti

Yeniakit Publisher
2023-06-09 20:39:00 - 2023-06-09 20:42:17
Eren Erdem seçim sonucunu neredeyse birebir bildi! Çok başarılı Kılıçdaroğlu-teneke tespiti

Eren Erdem'in seçim öncesinde yaptırdığı bir anket sonucu gündem oldu.

CHP Genel Başkanı ve dağılan Millet İttifakı'nın dağılmadan önceki cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, katıldığı canlı yayında seçime ilişkin yaptırdığı bir anketin sonuçlarını aktarmıştı.

Erdem, henüz Kılıçdaroğlu'nun adı ortada yokken bir anket yaptırdığını, söyleyerek, "Eğer aday olursa Recep Tayyip Erdoğan ve karşısında kutu kola olursa hangisine oy verirsiniz diye sorduk. Kutu kola yüzde 48,7 çıktı." dedi.

Erdem'in anket sonucu Kılıçdaroğlu ile neredeyse birebir aynı çıktı. Kılıçdaroğlu-kutu kola arasında yarım puanlık bir fark oluştu.

Sosyal medya bugün Eren Erdem'in başarılı anket sonucunu konuştu.
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