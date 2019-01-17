Eren Derdiyok'tan vazgeçtiler! Alman takımlarından Hannover 96, Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok'un transferinden vazgeçti.

Almanya Bundesliga Ligi ekiplerindein Hannover 96, ligin 2. yarısı için forvet hattını belirledi. Buna göre Alman kulübü, Corinthians'a kiraladığı 29 yaşındaki golcü Jonathas'o geri çağırdığını açıkladı. Brezilyalı golcüyü sezon başında 200 bin euro bedelle siyah-beyazlı kulübe kiralık olarak gönderen Hannover 96, forvet hattında bulunan Ihlas Bebou, Noah Sarenren Bazee, Takuma Asano ve Niclas Füllkrug'ün sakatlık yaşamasının ardından golcü sıkıntısı çekmişti. Eren'den vazgeçtiler Forvet hattına mutlaka takviye yapmak isteyen Alman temsilcisi, ara transfer döneminde Galatasaraylı Eren Derdiyok'un transferi için yoklamada bulunmuş ancak resmi girişim sağlamamıştı. (Sporx)

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