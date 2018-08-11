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Eren Derdiyok'tan galibiyet yorumu: Daha iyi olacağım...

Galatasaray'ın golcü oyuncularından Eren Derdiyok, Ankaragücü galibiyetini yorumladı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 00:27
Eren Derdiyok'tan galibiyet yorumu: Daha iyi olacağım...

Galatasaray'ın deplasmanda 3-1 kazandığı Ankaragücü maçında bir de gol atmayı başaran Eren Derdiyok, kısa bir açıklama yaptı.

Maçın ardından konuşan Eren Derdiyok, ilerleyen haftalarda eksiklerini kapatacağını söyledi.

İşte Eren Derdiyok'un maç sonundaki sözleri...

''Zor bir dönem atlattım, sakatlıklardan sonra. Oynanması çok zor bir sahaydı. Mutluyuz, ilk deplasman maçı her zaman zordur.''

''%100 müyüm? Bir şey söyleyemeyeceğim. Eminim daha iyi olacağım, eksiklerim var. Çalışa çalışa onları da kapatacağım.''

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 00:27
  1. Eren Derdiyok
  2. Galatasaray
  3. Ankaragücü
  4. Süper Lig

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