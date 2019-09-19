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Eren Bülbül'ün annesinden Diyarbakır anneleri açıklaması

Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, çocuklarının teröristlerin elinden kurtarılması için Diyarbakır'da eylem yapan annelere dair açıklamada bulundu.

19 Eylül 2019 Perşembe 09:48
Eren Bülbül'ün annesinden Diyarbakır anneleri açıklaması

Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde çocukları PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan veya alıkonulan annelerin oturma eylemi devam ediyor. Dün yeni katılan ailelerle birlikte HDP önünde eylem yapan aile sayısı 40'a yükseldi.

Türkiye'nin birçok yerinden annelere destek mesajları yağarken; benzer bir acıyı yaşamış bir anne de Diyarbakır annelerine desteğini açıkladı.

"Acılarını anlıyorum"

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, annelerin acılarını paylaştı.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre anne Bülbül, HDP önünde eylem yapan annelere; "Ben de bir anneyim. Benim oğlum şehit olduğu zaman hiç kimse gelip destek çıkmadı. Benim bu durum çok zoruma gidiyor. Ben köydeyim diye mi benim yanıma çocuğu kaçırılan ya da şehit olan anneler gelmedi? Yoksa benim yavrum fakir çocuğuydu diye mi? Yanıma sadece Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız geldi. Ben bir anne olarak acısı olan bütün annelerin birbirine kenetlenmesini istiyorum. O annelerin yanındayım, acılarını anlıyorum." diyerek desteğini iletti.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 09:48
  1. Trabzon
  2. Diyarbakır
  3. Ayşe Bülbül
  4. Eren Bülbül
  5. HDP

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