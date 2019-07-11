Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Eren Bülbül’ün şehit edildiği hain saldırıda Bülbül’ü korumak için kendini siper eden ve vücuduna isabet eden 41 kurşunla şehitlik mertebesine ulaşan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in ailesi, şehitlerinin isminin önemsenmemesinden şikayet ediyor. Abi Arif Gedik Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla, “Vatanı için canını feda eden bir şehidin mükafatı bu mu olacak?” diyerek yetkililere seslendi.

Abi Gedik, Hatay il yöneticilerine seslendi

Şehit Ferhat Gedik’in abisi Arif Gedik, Facebook’tan yaptığı paylaşımda şehitlerine gösterilen ilginin az olmasından yakındı. Gedik, “Tüm şehitler bizim şehitlerimizdir, mekanları cennet olsun. 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül’e önce tüm Türkiye ve memleketi Trabzon sahip çıktı. Mekanı cennet olsun. Uçağa, sihaya, tünele, okula, caddeye ve daha hatırlayamadığım bir çok memlekette bir çok yere ismi verildi. Fakat o 15 yaşındaki çocuğu korumak için üzerine kahramanca atılıp, 41. yaş gününde 41 kurşunla şehadet şerbetini içen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in ismi, sadece Maçka’daki bir tünele verildi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Lakin biz daha memlekette bir faaliyette bulunamadık. Nedense ilgilenen yok! Yazım yanlış anlaşılmasın, şehitler hepimizin.” sözleriyle Hatay il yönetimine ve bürokrasiye seslendi.

“Annem, oğlunun isminin bir yerlere verildiğini görmek istiyor”

Annesinin ameliyatlar sürecinden geçtiğini ve 2 ameliyata daha gireceğini belirten abi Gedik, “Allah uzun ömürler versin. Annem, ‘Sağlığımda oğlumun isminin bir yere verildiğini göremeyecek miyim?’ diyor ama sesimizi duyuramıyoruz herhalde. Vatanı için canını feda eden bir kahramanın mükafatı bu mu olacak?” diye konuştu. Arif Gedik’in yaptığı paylaşım sonrası, halk da Şehit Başçavuş Ferhat Gedik’e olan desteğini twitter üzerinden dile getirdi.