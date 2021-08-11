Eren Bülbül kimdir hayatı | Eren Bülbül kaç yaşında neden vefat etti?
Eren Bülbül | 11 Ağustos 2017'de şehit olan Eren Bülbül vefatının 4.yılında anılıyor. Peki, Eren Bülbül kimdir?
Eren Bülbül 1 Ocak 2002'de Trabzon Maçka'da dünyaya geldi. Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.