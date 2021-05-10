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Gündem

Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur operasyonu devam ediyor

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden operasyonla ilgili bir video paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 00:22:00 -
Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur operasyonu devam ediyor

6 Mayıs tarihinde PKK'ye yönelik Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan illerinde başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyon ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşımında bulunuldu.

Videoda operasyon faaliyetini sürdüren personelin kara ve hava yolu ile harekâtı yer alıyor. Videoda ayrıca personelin arazi arama tarama faaliyeti yaptığı ana dair görüntülerde paylaşıldı. 

 

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