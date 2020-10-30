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Aktüel Erdoğan:"(Taksim Camisi) ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var"
Aktüel

Erdoğan:"(Taksim Camisi) ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:27:49 -
Erdoğan:"(Taksim Camisi) ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var"
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