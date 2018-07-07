0553 313 94 23

Erdoğan'la sınıra gitmişti... Hem idama karşı çıktı hem de Berna Laçin'i savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sınır ziyaretine giden isimlerin arasında yer alan şarkıcı Emel Müftüoğlu, idam cezasına karşı çıktı. Berna Laçin'in skandal tweetleri ile ilgili de konuşan Müftüoğlu, Laçin'in yanlış anlaşıldığını savundu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:42
Erdoğan'la sınıra gitmişti... Hem idama karşı çıktı hem de Berna Laçin'i savundu

Son günlerde gündemden düşmeyen istismar ve cinayet haberlerinden sonra, halkın büyük bir bölümü idam cezası için devlete çağrı yapmaya başladı. Halkın çağrısına birçok ünlü isimden de destek geldi. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Leyla ve Eylül için oldukça üzgün olduğunu belirten Müftüoğlu, idam isteyen ünlülerin aksine şöyle konuştu;

“VAHŞETTEN KAÇIYORSUN, VAHŞETİ ONAYLIYORSUN”

Bunlar derin ve ağır meseleler. Fevri davranıp da cahil yaklaşımlardan kaçınmak gerekiyor. Mutlaka yetkililer ve uzmanlar bu konuda dünyadaki hukuku da göze alarak bir şeyler yapacaklardır. O kadar çelişkili bir durum ki; vahşetten kaçıyorsun vahşeti onaylıyorsun… Ben bu heyecanlı davranışları da çok sevmiyorum. Sosyal medyadan birbirlerini ittirip kaktırmalarını, birbirlerinin hayatlarına karışmalarını sevmiyorum. Çok hassas konular. İdam denilen şey çok ağır bir şey.

“ÇOCUKLARIMIZI ŞEFKATLE VE SEVGİYLE BÜYÜTÜN”

Bunun sonuçları hiç güzel olmayabilir. Şiddete her zaman karşı olan insanlardanım. Çocuklarımızı şefkatle ve sevgiyle büyütün ki ilerde canavara dönüşmesinler. Her şey eğitimle başlıyor. İnsanlara bazı şeyleri kısıtladıkça bazı eylemler daha çok artıyor. Bunu yapan insanlar sağlıklı insanlar olsalar bunu yapmazlar. Bu sadece bizde olan bir şey değil, mesela Amerika bunu temelinden beri yaşıyor.

“BERNA YANLIŞ ANLAŞILDI”

Öte yandan Alişan ve Berna Laçin'in sosyal medyadan atışmasına da değinen Müftüoğlu Sözcü'den Mustafa Kızgınyürek'in haberine göre, “Berna'nın ne söylemek istediğini anlayabiliyoruz. Önce kişinin ne söylemek istediğini bilmemiz gerekiyor. Berna bence yanlış anlaşıldı. Zaten herkes birbirini yanlış anlamaya yer arıyor. En büyük problemimiz bu. Birisi bir hedef bulsun, ona saldırsın, oradan sesini duyursun, oradan bi kendini göstersin… Önce bundan arınmamız ve sakin olmamız gerekiyor. Birbirimizi kırmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:42
  1. Emel Müftüoğlu
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. sınır ziyareti
  4. idam cezası
  5. berna laçin
  6. minik Eylül
  7. minik Leyla

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MOSSAD Suriye'ye bu saat için operasyon düzenledi... Geri aldılar!
    1. MOSSAD Suriye'ye bu saat için..
    2. 'Cezalandırılıyorum çünkü 70 yıllık..
    3. AK Parti'den ODTÜ'deki pankartla..
    4. Ibrahimovic'ten Beckham'a ilginç teklif!
    5. Bakan açıkladı! Yeni bir TV kanalı..
    6. İHH, Suriyelilerin yaralarını sarmaya..
    7. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    8. Meteoroloji TV ne zaman yayına başlıyor?
    9. Flaş! Memurlara 3 ayrı zam!
    10. Diyet yaparken halsizlik nasıl geçer?
    11. İBB'den büyük yaz etkinliği! 124 bini..
    12. Erdoğan'la sınıra gitmişti... Hem..
    13. O ilçelerde yasak kalktı!
    14. İsmail Kahraman görevi devretti
    15. Tam 466 asker kaçtı! İçlerinde..
    16. Bahçede oturan anneanne ile torunu..
    17. Serdar Özkan, Süper Lig ekibine imzayı..
    18. AK Parti Grupbaşkanvekili ve Meclis..
    19. Taraftarı yıkan haber! Fenerbahçe'nin..
    20. FETÖ'cü albaydan kursta başarısız olan..
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!
    Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!