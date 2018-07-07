Erdoğan'la sınıra gitmişti... Hem idama karşı çıktı hem de Berna Laçin'i savundu

Son günlerde gündemden düşmeyen istismar ve cinayet haberlerinden sonra, halkın büyük bir bölümü idam cezası için devlete çağrı yapmaya başladı. Halkın çağrısına birçok ünlü isimden de destek geldi. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Leyla ve Eylül için oldukça üzgün olduğunu belirten Müftüoğlu, idam isteyen ünlülerin aksine şöyle konuştu;

“VAHŞETTEN KAÇIYORSUN, VAHŞETİ ONAYLIYORSUN”

“Bunlar derin ve ağır meseleler. Fevri davranıp da cahil yaklaşımlardan kaçınmak gerekiyor. Mutlaka yetkililer ve uzmanlar bu konuda dünyadaki hukuku da göze alarak bir şeyler yapacaklardır. O kadar çelişkili bir durum ki; vahşetten kaçıyorsun vahşeti onaylıyorsun… Ben bu heyecanlı davranışları da çok sevmiyorum. Sosyal medyadan birbirlerini ittirip kaktırmalarını, birbirlerinin hayatlarına karışmalarını sevmiyorum. Çok hassas konular. İdam denilen şey çok ağır bir şey.

“ÇOCUKLARIMIZI ŞEFKATLE VE SEVGİYLE BÜYÜTÜN”

Bunun sonuçları hiç güzel olmayabilir. Şiddete her zaman karşı olan insanlardanım. Çocuklarımızı şefkatle ve sevgiyle büyütün ki ilerde canavara dönüşmesinler. Her şey eğitimle başlıyor. İnsanlara bazı şeyleri kısıtladıkça bazı eylemler daha çok artıyor. Bunu yapan insanlar sağlıklı insanlar olsalar bunu yapmazlar. Bu sadece bizde olan bir şey değil, mesela Amerika bunu temelinden beri yaşıyor.”

“BERNA YANLIŞ ANLAŞILDI”

Öte yandan Alişan ve Berna Laçin'in sosyal medyadan atışmasına da değinen Müftüoğlu Sözcü'den Mustafa Kızgınyürek'in haberine göre, “Berna'nın ne söylemek istediğini anlayabiliyoruz. Önce kişinin ne söylemek istediğini bilmemiz gerekiyor. Berna bence yanlış anlaşıldı. Zaten herkes birbirini yanlış anlamaya yer arıyor. En büyük problemimiz bu. Birisi bir hedef bulsun, ona saldırsın, oradan sesini duyursun, oradan bi kendini göstersin… Önce bundan arınmamız ve sakin olmamız gerekiyor. Birbirimizi kırmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.